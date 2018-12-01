Что такое промо-одежда

Не многие знают, что промо-одежда — это специально разработанная одежда конкретной компании для презентаций и промо-акций. Она помогает акцентировать взгляд проходящих мимо людей, а так же создает определенный имидж представителям компании.

Чаще всего одежда символизирует цвета фирмы и передает ее настрой. Чтобы заказать промо-одежду для своей фирмы, можно перейти на сайт i-spol.com. На нем специалисты помогут подобрать стиль и тематику образа, а так же посчитать стоимость тиража.

Популярные варианты промо одежды

Не думайте, что ваша форма будет похожа на других, потому что вы сами можете выбрать ее дизайн и раскрой. А еще, это не только костюмы, а так же:

кепки и бейсболки;

жилетки;

галстуки и косынки;

футболки.

Вид промо-одежды для проведения акций. Какой она должна быть

В первую очередь, ткань для пошива должна не только гармонировать по цвету компании, но и быть удобной в носке и выглядеть презентабельно. Цвета должны бросаться в глаза и быть заметными. И еще, лучше сшить по два комплекта для каждого человека, мало ли что может случиться с формой. Каждая промо-форма должна иметь логотип компании на видном месте. Если это костюм, то логотип лучше разместить на груди или спине. Но, для таких случаев лучше подходят кепки и бейсболки. Такую атрибутику удобно применять и в будущем. Футболки считаются хорошей униформой, но в холодное время года они не применимы. В таком случае стоит заказать ветровки, жилетки или куртки с логотипом компании. Это практично и удобно, а так же потенциальный покупатель увидит, что компания заботиться о своих сотрудниках, что вызывает доверие. Промо-одежда обязана иметь вызывающие цвета, которые притягивают внимание людей, но не забывайте, что это так же зависит от компании-заказчика. Если фирма серьезная и имеет строгий имидж, то цвета и стилистика логотипа должна быть соответствующей. Яркие эпатажные цвета уместны не для всех.

Помните важные нюансы при заказе промо-одежды. Если планируется глобальный съезд сотрудников или гостей со всего мира для презентации определенного бренда, то специальная одежда для промо-акций отлично подчеркнет весь имидж данной конференции. Люди поймут, что компания подошла к вопросу рекламы глобально и ответственно и что данная презентация действительно является важной.

Таким образом, потенциальный клиент действительно выделит вас из большинства и непроизвольно сработает «сарафанное радио».