Что такое трикотаж

Трикотаж плотно вошел в нашу жизнь. Трикотажем называют как готовую одежду, так и само полотно, из которого изготавливаются изделия. Популярность трикотажных вещей объясняется его демократической стоимостью, а также высоким качеством ткани.

Можно встретить большое количество разнообразных вещей, пошитых из этого материала, например, пижамы, тельняшка мужская хлопок, детская одежда, костюмы, ночные рубашки и много других нарядов.

Преимущества трикотажа

Почему же трикотажная ткань такая популярная? По сравнению с другим материалом трикотаж обладает рядом преимуществ:

Пластичный материал, который превосходно растягивается во всех направлениях и возвращает свой первоначальный внешний вид. Трикотажная одежда отлично садится по фигуре, облегая ее. Вещи, произведенные из трикотажа, не мнутся. Трикотаж прочный материал. Одежда, пошитая из этой материи, прослужит вам не один сезон. Отлично пропускает воздух, благодаря чему в трикотаже вы не будете потеть. Приятный на ощупь материал комфортно носить в любое время года. Не прихотлив в уходе.

Состав трикотажной ткани

Чаще всего встречается смешанная трикотажная ткань, которая производится из различного материала:

натуральные волокна — хлопок, шерсть, лён;

синтетический материал — полиэстер, лайкра;

искусственные волокна — вискоза.

Синтетический материал добавляется в трикотажную ткань, чтобы она была более эластичной, несминаемой, дольше сохраняла первоначальный внешний вид.

Виды трикотажа, основой которого выступает натуральный материал

Наиболее популярной трикотажной тканью выступает материя, изготовленная на основе натуральных волокон.

Популярные виды трикотажной ткани:

Кулирка — очень тонкий материал, применяемый для пошива летней одежды: халатиков; футболок; юбочек; сарафанов; блузок. Рибана — хлопковая ткань с незначительным количеством лайкры. Этот материал очень приятный на ощупь, прекрасно впитывающий влагу и превосходно растягивается. Обычно используется для производства детской и взрослой одежды. Интерлок — довольно плотный материал, гладкий с обеих сторон. Из него шьют спортивные костюмы, ночные рубашки, халатики. Футер — очень плотная материя, применяется для пошива детской одежды (ползунки, человечки, распашонки); взрослой одежды (костюмы, пижамы, тельняшки, майки).

Приобретайте трикотажные изделия, и вы по достоинству оцените все преимущества этого материала. Возможно, одежда, произведенная из трикотажной ткани, станет одним из самых любимых элементов вашего гардероба.