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Как организовать офисный переезд

22 марта 2019

Подготовка и организация офисного переезда забирает много времени и сил. Особенно, если в офисе работает не один десяток человек, тогда сэкономить на переезде не получится. И тем более совершить его самостоятельно. Достаточно сложно собрать и упаковать самому всю оргтехнику, документы, предметы офисной мебели, перенести и перевезти ее в новое место.Как организовать офисный переезд

Оптимальным вариантом решения в такой ситуации станет делегирование обязанностей по переезду профессиональным специалистам, которые занимаются этим каждый день и знают досконально все нюансы. Организовать офисный переезд во время рабочего процесса вполне реально. Компания Грузчики «ПЛЮС» предлагает услуги опытных грузчиков для любых видов переезда и грузоперевозок.

Преимущество выполнения работ мувинговой компанией

Анализируя отзывы об опыте офисных переездов различными компаниями, хочется выделить несколько важных преимуществ сотрудничества с мувинговой компанией:

  • предоставление для транспортировки тяжеловесных предметов такелажного оборудования;
  • ответственность за перевозимое имущество, в том числе и материальная;
  • предоставление достаточного количества упаковочных материалов и дальнейшая их утилизация;
  • предоставление транспорта, адаптированного к требованиям специфики грузоперевозок.
Офис переезжает

Советы по подготовке офисного переезда

Офисный переезд требует тщательной общей подготовки и обязательного составления подробного плана действий. Несмотря на то, что переезд будет сопровождаться профессиональными специалистами компании — подрядчика, контролировать и вникать в процесс все таки придется.

Нежелательно не планировать переезд на конец года. Обычно срок аренды офисных помещений к этому сроку заканчивается и всем нужно переехать. Поэтому хорошие мувинговые компании будут нарасхват.

Начинать поиск компании по перевозке желательно заблаговременно до даты намеченного переезда. Так можно заблаговременно удостовериться, что найдется необходимый транспорт и грузчики на желаемую дату.

Среди большого количества приблизительно одинаковых предложений, следует проанализировать стоимость предоставления услуг и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Следует обязательно обратить внимание на период времени, который компания предоставляет свои услуги, наличие юридического адреса, возможность заключения договора об оказании услуг погрузки, перевозки и разгрузки. Отдельно уточняют предоставление транспортных услуг и соответствие транспорта специальным требованиям.



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