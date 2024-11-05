Из чего состоит процесс разработки мобильного приложения

Приложение создается для заказчика, и вся разработка ведется в диалоге с ним. В лучшем случае он предоставит функциональный алгоритм того, что нужно, и ТЗ. Но обычно техническое задание составляет подрядчик, согласуя параметры с заказчиком, и придерживаясь заданной концепции. Сегодня заказать создание приложений можно у опытных разработчиков компании appfox.ru.

Начало работы

После утверждения ТЗ сформированы требования к программе, построению, набору функций для пользователей.

Учитывается собранная аналитика, планируется график с объемами работ и сроками реализации.

Готовятся макеты экранов с динамическими прототипами по всем функциям и узлам алгоритма. Художниками прорабатывается их дизайн, а UX/UI-дизайнерами – удобство и функциональность интерфейса в статическом и интерактивном режимах, с анимациями и переходами по кнопкам.

Когда такие решения прошли согласования, очередь за этапом программирования.

Составляется дорожная карта на проект, с выбором игрового движка, построением архитектуры в проекте и на сервере, настраивается база данных и административная панель.

Программирование

Разрабатывается фронтенд – пользовательские функции с интерфейсом с использованием ряда языков, включая javascript. Это перечень картинок и выпадающих списков, анимаций, карточек товаров, кнопок.

Создание того, что нужно пользователям увидеть, прочитать, купить при нахождении на сайте

Бэкенд-разработка с языками PHP, Python, C#, Redis, рядом других для формирования API – программного интерфейса в приложении, внутренняя реализация системного алгоритма.

Пишутся программные коды на одной или кроссплатформенной совокупности платформ.

Этап тестирования

По каждому проекту – работа выделенной тестовой команды с проджект-менеджером, маркетологом, дизайнером ВЕБ, разработчиком, непосредственно тестировщиком.

Проверяется работоспособность написанного приложения применительно к разным пользовательским условиям, на всех этапах разработки в диалоге с заказчиком – начиная с написания кодов и заканчивая запуском.

По ходу исправляются не только ошибки и недочеты, но и те функции, которые не вписываются в концепцию заказчика.

Публикация с технической поддержкой

Испытанное в работе приложение размещается в магазинах приложений Арр и Google.

Разрабатывается и реализуется стратегия продвижения данного приложения в указанных магазинах. Для этого привлекается штатный маркетолог и ASO-специалист, чтобы оптимизировать привлечение к мобильному приложению пользователей в поиске.

Обеспечивается техподдержка его работы.