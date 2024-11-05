Из чего состоит процесс разработки мобильного приложения

Приложение создается для заказчика, и вся разработка ведется в диалоге с ним. В лучшем случае он предоставит функциональный алгоритм того, что нужно, и ТЗ. Но обычно техническое задание составляет подрядчик, согласуя параметры с заказчиком, и придерживаясь заданной концепции. Сегодня заказать создание приложений можно у опытных разработчиков компании appfox.ru.
Начало работы
После утверждения ТЗ сформированы требования к программе, построению, набору функций для пользователей.
Учитывается собранная аналитика, планируется график с объемами работ и сроками реализации.
Готовятся макеты экранов с динамическими прототипами по всем функциям и узлам алгоритма. Художниками прорабатывается их дизайн, а UX/UI-дизайнерами – удобство и функциональность интерфейса в статическом и интерактивном режимах, с анимациями и переходами по кнопкам.
Когда такие решения прошли согласования, очередь за этапом программирования.
Составляется дорожная карта на проект, с выбором игрового движка, построением архитектуры в проекте и на сервере, настраивается база данных и административная панель.
Программирование
Разрабатывается фронтенд – пользовательские функции с интерфейсом с использованием ряда языков, включая javascript. Это перечень картинок и выпадающих списков, анимаций, карточек товаров, кнопок.
Создание того, что нужно пользователям увидеть, прочитать, купить при нахождении на сайте
Бэкенд-разработка с языками PHP, Python, C#, Redis, рядом других для формирования API – программного интерфейса в приложении, внутренняя реализация системного алгоритма.
Пишутся программные коды на одной или кроссплатформенной совокупности платформ.
Этап тестирования
По каждому проекту – работа выделенной тестовой команды с проджект-менеджером, маркетологом, дизайнером ВЕБ, разработчиком, непосредственно тестировщиком.
Проверяется работоспособность написанного приложения применительно к разным пользовательским условиям, на всех этапах разработки в диалоге с заказчиком – начиная с написания кодов и заканчивая запуском.
По ходу исправляются не только ошибки и недочеты, но и те функции, которые не вписываются в концепцию заказчика.
Публикация с технической поддержкой
Испытанное в работе приложение размещается в магазинах приложений Арр и Google.
Разрабатывается и реализуется стратегия продвижения данного приложения в указанных магазинах. Для этого привлекается штатный маркетолог и ASO-специалист, чтобы оптимизировать привлечение к мобильному приложению пользователей в поиске.
Обеспечивается техподдержка его работы.