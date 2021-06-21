Частный директолог Евгений Пшенов предоставляет полный спектр услуг по размещению рекламы в интернете: медийная , контекстная, оптимизация сайтов, нестандартные решения.

Возможно, и Вы, зайдя на наш сайт, задались целью найти наиболее подходящее для Вас решение для эффективного продвижения сайта в интернете Ваших товаров или услуг.

Безусловно данный подход является наиболее оптимальным, т. к. подчас не обладая достаточным опытом самостоятельное размещение объявлений в интернете, хоть и может в ряде случаем частично сократить расходы на контекстную рекламу, но все же не покроет стоимости потраченного времени, которое можно употребить с большей выгодой на развитие Вашего бизнеса. Поэтому услуги продвижени в Яндекс директ в большей степени выгодны.

Вот наши доводы.

ЗА размещение рекламы в интернете с нами:

1. Работая с профессионалами интернет маркетологами Вы экономите свои деньги. Вам не придется тратить средства впустую на ту интернет рекламу, которая не сработает. Мы знаем, для какого бизнеса какой вид стратегии работает лучше.

Мы знаем, размещение в каких системах и на каких площадках дает отдачу и приводит клиентов, а какие работают хуже.



Мы провели десятки размещеных кампаний в интернете, для самых разных клиентов, и у нас есть важное преимущество — опыт.

2. Работая с Евгением Пшеновым частным директологом Вы экономите свое время.

Аутсорсинг — это общепринятая мировая практика. Работать с проверенным специалистом выгоднее, чем содержать собственных кадров или целый отдел интернет продвиженцев

3. Специалист по трафику в Яндекс директ — имеет тесные дружеские отношения со всеми популярными рекламными системами и площадками, которые выстраиваются долгие месяцы и годы. Работая с нами, и Вы получите все бонусы таких отношений — оперативность в размещении товаров, услуг в интернете, быстрое решение любых возникающих проблем.

И, конечно же, мы всегда договоримся для Вас о самом лучшем месте для размещения баннера.

4. И еще раз ДЕНЬГИ. Наверное, самый важный аргумент для многих. Мы не только не завышает цены на наши услуги в интернете, но и предоставляет Вам дополнительные скидки!

То есть покупать интернет трафик через нас ВЫГОДНЕЕ, чем при работе с интересующим сайтом напрямую. Почему?

Частный специалист по раскрутке сайтов в яндекс имеет тесные дружеские отношения со всеми популярными площадками + СКИДКИ на размещение объявлений в сети интернет, которыми делится со своими клиентами.

Мы надеемся, что наше краткое обращение окажется Вам полезным.