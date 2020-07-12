Сегодня iPhone очень популярен, и особой популярностью пользуются новые модели этого смартфона. К таковым относится и iPhone XS, который отличается не только великолепным дизайном, но и отличными характеристиками. Айфон XS по выгодной цене в Москве предлагает интернет-магазин www.ishopmsk.ru.

Дисплей

Одно из главных отличий модели – особенно широкий экран. Это сделает смартфон максимально комфортным для тех, кто предпочитает пользоваться только устройствами с большим дисплеем.

Диагональ у этой модели составляет 5,8 дюйма. Что же касается разрешения, то оно равно 2436×1125. Яркость может быть очень большой, равно как и контрастность. Конечно же, пользователь сможет настроить эти параметры так, как лично ему комфортно. На один дюйм приходится 458 пикселей, что является высоким показателем.

Управление

Смартфон очень удобен в использовании, в том числе благодаря функции Multi-Touch. Она подразумевает, что пользователь может сразу нажать на несколько элементов на сенсорном экране.

Да, для тех, кто прежде с такой функцией не сталкивался, это поначалу может быть некомфортно, однако после того как они привыкнут, то наверняка смогут оценить эту особенность.

Другие особенности

Аккумуляторная батарея у устройства литий-ионная. Благодаря значительной емкости аккумулятора, заряда хватает надолго. Даже если пользователь будет непрерывно делать что-то в интернете, заряд закончится только через 12 часов.

Корпус выполнен из алюминия. В целом масса устройства составляет 177 грамм. В качестве операционной системы применяется iOS 12. Да и в принципе с программным обеспечением все в порядке. Камеры порадуют высоким разрешением. У фронтальной оно составляет 7 мегапикселей, а у основной – 12 мегапикселей.

Благодаря мощному процессору, телефон быстро работает в различных режимах. Есть довольно большое количество вариантов этой модели с разной постоянной памятью. Для некоторых такой момент не имеет принципиального значения, однако для других он может быть крайне важен.

Все эти особенности говорят об iPhone XS как об одном из самых высокотехнологичных устройств по сегодняшним меркам. Конечно, приобретать такой гаджет стоит только в магазине с безупречной репутацией, чтобы купить оригинальный смартфон, не пострадавший в процессе транспортировки и хранения.