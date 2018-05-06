Как печатают на кружках

Красивые кружки пользуются особой популярностью, так как отличаются оригинальностью дизайна. Украсить подобное изделие можно с помощью печати на поверхности керамики.

Данный процесс предполагает использование специальных красок и оборудования. Ознакомиться с технологией печати можно на сайте http://www.karandash.by/home/products/pechat_na_krujkah/.

Особенности процесса

Печать на кружках предполагает собой перенос изображения на поверхность изделия с помощью специальных приборов и красок. Эту технологию можно разбить на несколько последовательных этапов:

Подготовка изображения. Данный процесс предполагает формирование качественной картинки. При желании ее можно обработать специальными компьютерными программами. Печать картинки. Практически все способы переноса изображения происходят с помощью специальной бумаги. Закрепление картинки. Технически это технология переноса краски с подложки на саму кружку. Процесс может осуществляться несколькими способами, позволяющими получить качественный результат.

В качестве изображений для печати можно использовать практически любые материалы. Важно только правильно подогнать их под размеры чашки.

Способы печати

Красивая кружка может выделять человека среди серой толпы. Для ее изготовления используют несколько видов печати:

термосублимация. Данная технология используется довольно часто. Печать производиться на специальных принтерах. Изначально на этом устройстве выставляют определенный режим, указывая температуру и время обработки. После этого, ранее распечатанное изображение прикрепляют к кружке. Перенос красок происходит в специальном прессе, где на бумагу воздействует температура. Термосублимация позволяет получить картинку высокого качества с минимальным количеством искажений. Единственным недостатком этого подхода является то, что наносить краску можно только на белые кружки, которые ранее специально подготавливались для таких операций;

горячая деколь. Данная технология предполагает использование керамических красок. После их нанесения изделие поддают обжигу, что заставляет вещество въедаться глубоко в его структуру. Чашки полученные этим способов не облазят, не царапаются, а также не теряют свой внешний вид после длительного использования;

холодная деколь. Процесс очень напоминает первый способ. Здесь также изображение переносится с бумаги на поверхность кружки. Но при этом невозможно получить стойкую структуру. Такое изображение быстро стирается и приходит в непригодность.

Печать на кружках — это уникальный способ удивить ваших любимых людей, преподнеся им оригинальные подарки.