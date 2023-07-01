LED экраны для наружной рекламы - виды и особенности монтажа. Узнайте, как собирается рекламная конструкция.
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LED экраны для наружной рекламы — виды и особенности монтажа
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В западных странах LED-дисплеи, используемые в роли демонстрации рекламных роликов/изображений, составляют более 75% всех наружных конструкций. В СНГ (в том числе в России) LED-экраны только начинают активно распространяться. Человеку, несведущему в рекламном бизнесе, может показаться, что привычный баннер дешевле и выгоднее. Эффект от наружной рекламы в любом случае достигается в долгосрочной перспективе.

В этом смысле у наружных LED-дисплеев попросту нет конкурентов – ведь постоянного изменяющееся изображение (видео, слайд-шоу) гораздо лучше привлекает внимание целевой аудитории. LED экран для наружной рекламы в Ташкенте заказать не составит труда. Важно помнить о юридическом согласовании размещения рекламы на фасадах зданий с городской администрацией.

Главные преимущества LED дисплеев в наружной рекламе

Главные преимущества LED дисплеев в наружной рекламе

Среди плюсов современных рекламных конструкций важно выделить:

  • возможность круглосуточной работы;
  • изображение видно не только ночью, но и ярким днём;
  • температурные перепады не наносят урона LED-экрану;
  • весьма продолжительные сроки эксплуатации;
  • для замены изображения/видео, нужно лишь изменить программу (не придётся демонтировать конструкцию, как в случае с баннером);
  • быстрая окупаемость.

Во многом благодаря китайским производителям, распространённость наружных LED-экранов существенно возросла.

Стандартный LED-дисплей состоит из отдельных модулей. Таким образом, рекламную конструкцию можно расположить на любом фасаде, стенде, щите без исключения.

В обслуживании экраны подобного рода неприхотливы. Восстановление работоспособности – дело нескольких минут. Исправный модуль ставится на место нерабочего, который направляют в ремонт (как правило, замена одного или нескольких светодиодов или управляющей группы элементов).

Монтаж светодиодного экрана

Монтаж светодиодного экрана

Ещё до монтажа все юридические мероприятия должны быть завершены. А именно – эскиз конструкции придётся согласовывать с городской администрацией. В противном случае владелец рекламного экрана будет оштрафован, а конструкцию принудительно демонтируют.

Сборка модулей LED-дисплея осуществляется на заранее сваренном каркасе. Он распределяет нагрузку на площадь фасада здания. Далее выполняется электрическое подключение экрана и пуско-наладочные мероприятия.

Как правило, доступны две схемы монтажа: шеф-монтаж и установка «под ключ». Заказчик выбирает, исходя из собственных предпочтений, сроков, финансовых возможностей.

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В видео показана сборка LED-экрана из модулей (общая площадь 2880×1760 мм):

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