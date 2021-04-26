iPhone 12 - сравнение моделей

В прошлом году Apple представили 12 поколение смартфонов, и каждой из новинок есть чем удивить пользователей. Если вы давно задумывались о том, чтобы обновить свой гаджет, самое время разобраться в преимуществах всех новых моделей и решить какой же iphone купить . Предлагаем небольшое сравнение 12 поколения, которое поможет вам определиться с выбором!

iPhone 12

iPhone 12 — базовая модель, которой удалось сделать действительно большой рывок в сравнении со своим предшественником.

Она точно порадует пользователей очень хорошим OLED-дисплеем, компактным корпусом при достаточно большой диагонали, качеством фотографий. Аккумулятор iPhone 12 работает не намного хуже, чем у iPhone 11, а возможностей при этом больше. К тому же, не стоит забывать о супер-производительном чипсете А14 Bionic. Единственное, что может смутить пользователей — всего 64 ГБ в начальной модели iPhone 12.

iPhone 12 mini

Абсолютно невероятный прорыв 2020 года! Apple выпустила смартфон, которого все так ждали и хотели.

Флагманская начинка в очень маленьком и легком корпусе. iPhone 12 mini несомненно отметят для себя те, кто когда-то влюбился в айфоны 4-5 поколения. Конечно, у Apple уже есть бюджетный SE, но он не может похвастаться таким же процессором, улучшенными камерами, Face ID, OLED-дисплеем.

iPhone 12 Pro

В 12 поколении продвинутая версия смартфона оказалась просто «зажатой» альтернативами с разных сторон.

Но если вам хочется гаджет с ярким дисплеем, отличными камерами, достойным объемом памяти, стальным корпусом и просто неубиваемым задним стеклом, вне всяких сомнений, стоит отдать предпочтение iPhone 12 Pro. Это отличный инструмент как для фотографов-любителей, так и для настоящих профессионалов.

Конечно, если вы не увлекаетесь съемкой (или играми) и ищете решение подешевле, есть смысл остановиться на iPhone 12. Но в целом, продвинутый гаджет выигрывает по дизайну, функциональности, и запасу памяти в базовой модели.

iPhone 12 Pro Max

Эта модель, безусловно, решение не для каждого.

Огромный дисплей, очень габаритный корпус, и самая продвинутая камера в яблочных гаджетах в истории. Перед покупкой точно стоит посмотреть на iPhone 12 Pro Max вживую и подержать его в руке, так вы точно поймете случился ли тот самый match.

iPhone 12 Pro Max делает отличные снимки, даже если у фотографа дрожат руки, а освещение недостаточно качественное.

Встроенный LiDAR ускоряет фокус камеры, а также помогает AR-приложениям. И, конечно, запаса емкости аккумулятора хватает очень надолго.

Как видно, линейка айфонов 12 поколения очень разношерстная. Apple умудрились угодить абсолютно всем. Так что определитесь со своими главными задачами и бюджетом, и вы сможете сделать лучший выбор!