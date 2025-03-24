Если речь идёт про аудит и продвижения сайта , подразумевается комплексная аналитика того или иного веб-ресурса. Данный процесс имеет собственной целью выполнение оценки актуального состояния, а также используется для того, чтобы выявить актуальные проблемы и ошибки, что предоставляет возможность в дальнейшем определить способы, благодаря которым сайт может улучшиться.
Кратко говоря, аналитический процесс является актуальным, для того чтобы разобраться с тем, каковы особенности функциональности сайта. К примеру, возможно понять, наблюдается ли соответствие под актуальные стандарты и нормативы, а также разобраться с наиболее продуктивными вариантами оптимизации.
Для чего используется аудит сайта
Возможно выделить ряд основных вариантов, для которых аудит сайта затевается.
В частности, речь идёт про следующие процессы:
- выявить технические ошибки;
- сео-оптимизация;
- улучшение пользовательского опыта;
- повышение конверсии;
- создание безопасности сайта.
Для примера возможно сказать, что в процессе могут выявляться некорректно работающие ссылки, либо ошибки кода.
Также выявляются особенности ранжирования в поисковиках и специфика пользовательского опыта. Благодаря аудиту выявляются слабые компоненты, которые мешают посетителям сайта стать клиентами того или иного коммерческого предприятия.
Разновидности аудита сайта
Следует сказать, что цели аудита могут в некоторой степени варьироваться, то есть акценты могут немного смещаться.
К примеру, если требуется разобраться с вопросами конверсии, то делаются в процессе соответствующие акценты, если наиболее существенным вопросом является безопасность, в аудит добавляются соответствующие составляющие.
Исходя из этих особенностей, возможно сказать, что различается:
- технический аудит;
- SEO-аудит;
- юзабилити-аудит;
- аудит контента;
- маркетинговый аудит сайта.
Соответственно, когда, к примеру, выполняется разбор юзабилити компонентов, кто проверяется читаемость статей и визуальной составляющей, а также исследуется, как сайт запускается на разном оборудовании, к примеру, на планшете, ноутбуке и мобильнике.
Контент исследуется на предмет качества и уникальности, а также выполняется оценка релевантности под целевую аудиторию. Возможно также для примера сказать, что маркетинговый аудит исследует степень продуктивности рекламных акций и уровень квалификации в работе с целевой аудиторией, что комбинируется с исследованием продуктивности конверсии.