Если речь идёт про аудит и продвижения сайта , подразумевается комплексная аналитика того или иного веб-ресурса. Данный процесс имеет собственной целью выполнение оценки актуального состояния, а также используется для того, чтобы выявить актуальные проблемы и ошибки, что предоставляет возможность в дальнейшем определить способы, благодаря которым сайт может улучшиться.

Кратко говоря, аналитический процесс является актуальным, для того чтобы разобраться с тем, каковы особенности функциональности сайта. К примеру, возможно понять, наблюдается ли соответствие под актуальные стандарты и нормативы, а также разобраться с наиболее продуктивными вариантами оптимизации.

Для чего используется аудит сайта

Возможно выделить ряд основных вариантов, для которых аудит сайта затевается.

В частности, речь идёт про следующие процессы:

выявить технические ошибки;

сео-оптимизация;

улучшение пользовательского опыта;

повышение конверсии;

создание безопасности сайта.

Для примера возможно сказать, что в процессе могут выявляться некорректно работающие ссылки, либо ошибки кода.

Также выявляются особенности ранжирования в поисковиках и специфика пользовательского опыта. Благодаря аудиту выявляются слабые компоненты, которые мешают посетителям сайта стать клиентами того или иного коммерческого предприятия.

Разновидности аудита сайта

Следует сказать, что цели аудита могут в некоторой степени варьироваться, то есть акценты могут немного смещаться.

К примеру, если требуется разобраться с вопросами конверсии, то делаются в процессе соответствующие акценты, если наиболее существенным вопросом является безопасность, в аудит добавляются соответствующие составляющие.

Исходя из этих особенностей, возможно сказать, что различается:

технический аудит;

SEO-аудит;

юзабилити-аудит;

аудит контента;

маркетинговый аудит сайта.

Соответственно, когда, к примеру, выполняется разбор юзабилити компонентов, кто проверяется читаемость статей и визуальной составляющей, а также исследуется, как сайт запускается на разном оборудовании, к примеру, на планшете, ноутбуке и мобильнике.

Контент исследуется на предмет качества и уникальности, а также выполняется оценка релевантности под целевую аудиторию. Возможно также для примера сказать, что маркетинговый аудит исследует степень продуктивности рекламных акций и уровень квалификации в работе с целевой аудиторией, что комбинируется с исследованием продуктивности конверсии.