Поклонники продукции «яблочной» корпорации с нетерпением ждали выхода новой версии легендарного смартфона Айфон, чтобы оценить новые возможности, сравнить характеристики с предыдущими вариантами.

В качестве стандартной базовой модели идет iphone 12. Если сравнивать с Pro разница минимальная, за исключением цены. Она ощутимая. Неудивительно, что многие не хотят переплачивать и выбирают базовую модель. Что же она собой представляет? Подробнее ознакомиться с характеристиками Айфона 12 можно на сайте https://comfy.ua/smartfon/brand__apple__seriya_smartphone__apple-iphone-12/.

Что нового в обновленной версии

Впервые за последние 3 года внешний вид устройств изменился кардинально. Последние годы преобладали округлые, обтекаемые формы.

Модель iphone 12 больше похода на старую добрую 5-ку. Правда «начинка» самая современная, в отличие от предшественника. Углы рамки прямые. Iphone 12, если сравнивать с предыдущей версией, легче и тоньше. Также производители заявляют, что он еще намного крепче, чем предыдущее поколение.

Оснащен OLED-экраном, диагональю в 6,1 дюйм. Камера двойная, сильно похожа на ту, что установлена в предыдущей версии. Что касается расцветок, то пока их доступно всего 5, но это не сильно расстраивает потенциальных покупателей, так как большинство из них использует чехлы и может придать своему гаджету любой внешний вид.

Технические характеристики

За скорость и производительность отвечает 5-нм чипсет Apple A14 Bionic.

Внутренняя память, в зависимости от выбранного варианта, может составлять:

64 Гб

128 Гб

256 Гб

Основная камера двойная, достаточно мощная. Хорошо снимает как при дневном свете, так и ночью.

Особенно следует выделить ночную съемку, которая стала намного лучше, если сравнивать с предыдущей версией. Но в целом, особых изменений нет.

Фронтальная камера 12-мегапиксельная. Она достаточно качественная, но многие жалуются, что детализация и контраст слишком сильные. При желании можно включить «красивый» фильтр.

Аккумулятор не может похвастаться большой емкостью. Она составляет 2775 ма*ч, что меньше чем у 11-й версии. Iphone 12 можно заряжать используя новейшую систему беспроводной магнитной зарядки. Поддерживает 5G, но для нашей страны пока это не очень актуально, так как данные сети не распространены.

Стоит ли покупать iphone 12

Почему бы и нет, если есть такая возможность?! Некоторые просто гонятся за всем самым лучшим.

Другие же рационально подходят к выбору гаджета. Iphone 12 качественный, производительный. Идеально подойдет как для стандартного использования, так и для работы.