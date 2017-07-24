Текстильные стропы: характеристики

Сегодня существует очень много современных приспособлений, которые можно использовать при перемещении грузов на стройке, но стропы не теряют своей актуальности вот уже много лет.

Стропы имеют несколько разновидностей – это могут быть канатные чалки, цепи или текстильные подъемные ленты или канаты.

Что такое стропы, их применение

Стропы представляют собой довольно простое по своей структуре приспособление, сделанное с подъемной основы, то есть с цепи, каната или текстильной прочной полосы. На одном конце приспособления всегда имеется кольцо, с помощью которого стропа закрепляется на подъемник, на другом конце основы прикреплена скоба и крюк, которые используют для захвата груза.

Стропы активно применяются в строительстве для перемещения стройматериалов, которые имеют большой вес и объем.

Несколько десятков лет тому в строительстве использовали исключительно цепные стропы, то есть их основа состояла из цепей, часто применялись и тросовые приспособления, основа которых состояла из проволоки, скрученной в толстый трос.

Сегодня такие приборы тоже пользуются популярностью, но они имеют значительный недостаток в виде ржавчины, большого веса и скорого износа. На сегодняшний день такие стропные материалы часто заменяют текстильными тросами или лямками, сделанными из текстильных полиэстеровых материалов.

Характеристики текстильных строп, их преимущества

Популярность текстильных строп можно объяснить такими важными преимуществами:

полиэстер из которого сделана основа строп является очень крепким и долговечным материалом;

такие стропы не боятся перепадов температур, влаги и даже кислотной среды, то есть не поддаются коррозийным процессам;

текстильные стропы мягкие и эластичные они не повреждают груз, который к ним прикрепляют, что часто встречается при работе с проволочным канатом или цепью;

полиестеровые стропы имеют характерное тканное защитное покрытие, помогающее предотвратить протирание материала;

текстильные стропы более безопасные, их грузоподъемность довольно высока, при пользовании ими не придется встречаться с такими опасными моментами, как лопнувший трос или разогнувшееся звено цепи.

Между текстильными стропами существуют некоторые различия, в первую очередь это количество ветвей, которые могут быть представлены одной лентой с крюком, а могут насчитывать две, три или четыре ветви.

Различают такие подъемные приспособления и по форме основы, которая может быть округлая, то есть канатообразая, сделанная из скрученных полос полиэстера, а может быть выполнена в форме толстой плоской ленты.

Ленточные стропы применяют для перемещения грузов средней тяжести, канатные используют для сверхтяжелых грузов.

Наличие качественных строп на стройке поможет значительно сэкономить энергию работников, а также драгоценное время, которое могло быть потрачено на тяжелое перетаскивание тяжестей.