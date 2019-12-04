Интересные стартапы 2019: плюсы и минусы

Одни стартапы удачно развиваются, превращая создателей в миллионеров, а другие так и остаются на бумаге или разоряются из-за неучтенных рисков. В этом материале речь пойдет об уже существующих идеях и проектах. Рассмотрим стартапы 2019 года, чтобы разобрать плюсы и минусы, реальность воплощения в условиях РФ.

Прокат легкового транспорта

К плюсам проекта сервиса аренды велосипедов, гироскутеров, самокатов относятся новизна задумки, интерес пользователей, недорогое содержание транспорта. Минусы бизнеса – слаборазвитая инфраструктура, потребность подготовки и содержания точек выдачи-приема, большие стартовые вложения, риск воровства и вандализма. Воплотить проект можно только с привлечением масштабных инвестиций.

Салон 3D-печати

Трехмерная печать наряду с лазерной резкой и тому подобными тонкими ЧПУ-работами – перспективная идея для бизнеса. Такой стартап открыть можно относительно недорого, так как 3D-принтер или лазер стоит от 50 тыс. рублей. На 3D-принтере можно печатать уникальные изделия, лазер также подходит для десятков задач. Универсальное оборудование позволяет выполнять тонкие работы, не требует аренды больших площадей и многомиллионных затрат. Недостатков у идеи для бизнеса нет.

Раскрутка игровых аккаунтов

В условиях США или Европы, бизнес может быть невостребованным, но в РФ данный рынок развит, пусть и без высокоуровневой организации. Людей, которые прокачают аккаунт в онлайн игре за небольшие деньги, найти можно и без привлечения посредников. Из-за этого шансы на успех бизнеса невелики.

Агрегатор автосервисов

Эта ниша в бизнесе уже не нова, как и агрегаторы автодилеров. Стартапы появляются в России, конкурируют, и чтобы превзойти их – придется предложить что-то уникальное. С минимальными вложениями пытаться выйти на рынок – не лучшая идея.

Геймерский отель

Как и в случае с каршерингом, геймерский отель – это проект стартапа для крупной компании или богатого инвестора. Открытие заведения такого типа обойдется дороже, чем просто гостиницы и мотели.

Бесплатные полеты

Еще один стартап, который в России приживется вряд ли. Реалии рынка в РФ отличаются от европейских, а для начала необходима хорошая маркетинговая хватка, умение находить партнеров, готовых к сотрудничеству.

Устройства для людей с нарушениями слуха, зрения, речи

Разработка устройств, облегчающих жизнь людям с ограниченными возможностями слуха, зрения, речи, – хорошая идея для стартапа. Здесь нужно иметь познания в области технологий и навыки менеджмента, чтобы собрать эффективную команду. На стартовом этапе крупные вложения необязательны, но деньги будут нужны постоянно, и без стабильных инвестиций превратить идею в доходный бизнес проблематично.

Доставка еды к поезду

Службы доставки еды уже развиты, а идее продажи пищи на вокзалах – сто лет в обед. Если вы решитесь начать подобный стартап – подумайте, какие преимущества уже существующих услуг позаимствовать, что уникальное предложить клиентам и как все это подать, чтобы сделать успешный бизнес.