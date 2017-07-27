Какие фрукты купить на свадьбу

Будущие молодожены много сил и времени тратят на подготовку к свадебному торжеству, стараясь продумать все до мелочей. Чтобы свадьба запомнилась на всю жизнь не только будущим мужу и жене, но и приглашенным гостям, необходимо продумать не только свадебные развлечения, но и угощения, которыми вы будете удивлять родных и близких.

На ряду с обычными блюдами (закусками, салатиками и горячим) на столе обязательно должны присутствовать фрукты. Вы можете бегать по магазинам и супермаркетам, отправиться на рынок, разыскивая подходящие плоды. А можно все сделать без лишней траты времени — оформив заказ на сайте. И выбранные фрукты и ягоды высокого качества будут доставлены по указанному адресу в удобное для вас время.

Каким фруктам отдать предпочтение

Прежде чем покупать фрукты, необходимо определиться, какие же именно виды вам нужны.

Обязательно должны присутствовать:

яблоки;

бананы;

апельсины;

лимон или лайм.

Если свадебное торжество проходит в летний период, тогда к обязательному минимуму стоит добавить сезонный ассормент, например:

клубника;

черешня;

персики или нектарины;

абрикосы;

виноград.

Если же свадьба проходит зимой, побалуйте гостей экзотическими плодами:

ананас;

киви;

помело;

грейпфрут.

Требования к фруктовым блюдам

Есть несколько требований, которые предъявляются к фруктовым блюдам:

Они должны быть тщательно вымытыми. Выбирайте только спелые плоды. Избегайте испорченных фруктов, а также тех, которые имеют явные дефекты или непрезентабельный вид. Если подаете их целиком, тогда останавливайте свой выбор на видах с мягкой мякотью и небольших размеров. Ягоды, которые отличаются мягкостью, или имеют в середине косточку, лучше подавать в виде десерта в креманках.

Как подаются определенные виды фруктов

Немаловажную роль необходимо отвести сервировке стола.

Фруктовое оформление ничуть не хуже цветочного или декоративного дизайна. Зато обладает главным преимуществом — это не только красиво, но и вкусно. Поэтому от такого украшения гости получат не только эстетическое удовольствие, но и полакомятся вкусным десертом.

Главное правило — такой фруктово-ягодный дизайн не должен мешать гостям видеть друг друга и жениха с невестой.

Правила подачи фруктов:

Ананас, арбуз или дыня должны быть нарезаны небольшими кубиками. Виноград подается в виде грозди. Апельсины нарежьте кружочками, или, очистив и разобрав на дольки, уложите их в красиво оформленную кожуру. Яблоки порежьте дольками.

Красиво оформленные фрукты на свадебном столе станут настоящим вкусным украшением.