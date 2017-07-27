Какие фрукты купить на свадьбу

Будущие молодожены много сил и времени тратят на подготовку к свадебному торжеству, стараясь продумать все до мелочей. Чтобы свадьба запомнилась на всю жизнь не только будущим мужу и жене, но и приглашенным гостям, необходимо продумать не только свадебные развлечения, но и угощения, которыми вы будете удивлять родных и близких.
На ряду с обычными блюдами (закусками, салатиками и горячим) на столе обязательно должны присутствовать фрукты. Вы можете бегать по магазинам и супермаркетам, отправиться на рынок, разыскивая подходящие плоды. А можно все сделать без лишней траты времени — оформив заказ на сайте. И выбранные фрукты и ягоды высокого качества будут доставлены по указанному адресу в удобное для вас время.
Каким фруктам отдать предпочтение
Прежде чем покупать фрукты, необходимо определиться, какие же именно виды вам нужны.
Обязательно должны присутствовать:
- яблоки;
- бананы;
- апельсины;
- лимон или лайм.
Если свадебное торжество проходит в летний период, тогда к обязательному минимуму стоит добавить сезонный ассормент, например:
- клубника;
- черешня;
- персики или нектарины;
- абрикосы;
- виноград.
Если же свадьба проходит зимой, побалуйте гостей экзотическими плодами:
- ананас;
- киви;
- помело;
- грейпфрут.
Требования к фруктовым блюдам
Есть несколько требований, которые предъявляются к фруктовым блюдам:
- Они должны быть тщательно вымытыми.
- Выбирайте только спелые плоды.
- Избегайте испорченных фруктов, а также тех, которые имеют явные дефекты или непрезентабельный вид.
- Если подаете их целиком, тогда останавливайте свой выбор на видах с мягкой мякотью и небольших размеров.
- Ягоды, которые отличаются мягкостью, или имеют в середине косточку, лучше подавать в виде десерта в креманках.
Как подаются определенные виды фруктов
Немаловажную роль необходимо отвести сервировке стола.
Фруктовое оформление ничуть не хуже цветочного или декоративного дизайна. Зато обладает главным преимуществом — это не только красиво, но и вкусно. Поэтому от такого украшения гости получат не только эстетическое удовольствие, но и полакомятся вкусным десертом.
Главное правило — такой фруктово-ягодный дизайн не должен мешать гостям видеть друг друга и жениха с невестой.
Правила подачи фруктов:
- Ананас, арбуз или дыня должны быть нарезаны небольшими кубиками.
- Виноград подается в виде грозди.
- Апельсины нарежьте кружочками, или, очистив и разобрав на дольки, уложите их в красиво оформленную кожуру.
- Яблоки порежьте дольками.
Красиво оформленные фрукты на свадебном столе станут настоящим вкусным украшением.