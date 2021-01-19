Обзор услуг аренды байдарок в Литве от компании https://superbaidares.lt/ru/

Байдарка – один из самых популярных видов лодок у любителей водного туризма. Изобретены они были племенами индейцев Северной Америки. Постепенно распространились по всему миру. Сейчас в большинстве случаев используются именно в спорте и туризме. А вместо древесины для их производства используются другие, более современные материалы, позволившие сделать их легче, устойчивее на воде и безопаснее.

Так это не надувная лодка, которую можно сдуть и сложить, редко, кто приобретает для себя байдарку, потому что ее негде просто будет хранить из-за габаритов. Удобнее арендовать. В Литве это можно сделать на сайте https://superbaidares.lt/ru/.

О компании

Компания superbaidares.lt специализируется именно на аренде байдарок. Именно с этого все начиналось в далеком 2012 году.

За этот период компании удалось вырасти из одной байдарки до целой сотни. Компания предлагает не просто аренду байдарок, а целый комплекс сопутствующих услуг для того, чтобы туристы смогли почувствовать себя максимально комфортно во время своих прогулок по воду, сплавов, при преодолении продолжительных маршрутов.

Аренда байдарки включает в себя также такие услуги, как:

Их транспортировка до места старта и возврат из финишной точки

Спасательные жилеты

Герметичные мешки

Бесплатная парковка на территории базы компании

На сайте компании можно подробнее узнать обо всех доступных услугах, условиях аренды и найти другую интересующую информацию. Если есть какие-то вопросы, можно написать на электронную почту или позвонить по номеру телефона: +37060314521.

Какие байдарки можно арендовать

В настоящее время модельный ряд байдарок, которые можно арендовать, включает в себя продукцию ведущих мировых производителей преимущественно из Европы.

Это такие бренды, как:

VISTA

CALYPSO

JETT

AMBERPLASTIC

RAINBOW OASIS

FINDER

Family и не только.

Модно выбрать необходимое количество мест, в зависимости от того, сколько людей будет на судне.

Это может быть 1, 3 и даже 5 человек (3 взрослых + 2 ребенка).

Маршруты

Они могут быть:

Однодневные

Двухдневные

Трехдневные

В зависимости от маршрута, могут включать в себя реки: Кяуна, Бука, Жеймена, Айсета, озера Балуошас, Линкменас и не только.

При желании туристы могут самостоятельно выстроить маршрут. А сотрудники компании superbaidares.lt помогут им в этом, дадут дельные советы, проведут инструктаж.