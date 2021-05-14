Интерьерная краска для стен — как выбрать и как наносить
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Интерьерная краска для стен — как выбрать и как наносить

14 мая 2021

Для оформления интерьера современные производители предлагают широкий ассортимент красок. Они могут быть использованы в различных помещениях, в том числе с повышенной влажностью, например, ванной, детской коридоре и т.д.

Каждая фирма производитель предлагает широкий спектр расцветок, что позволяет гармонично подобрать необходимый цвет или составить желаемую композицию. По выгодной цене краску купить можно в интернет-магазине studiocolorit.ru.

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Виды интерьерных красок

Предлагаемые на строительном рынке краски для оформления интерьера подразделяются по следующим параметрам:

  • Материалу, из которого она изготовлена;
  • Эксплуатационным характеристикам;
  • Цвету;
  • Способам нанесения;
  • Области применения;
  • Объёму фасовки;
  • Стоимости;
  • Фирме изготовителю.

По первому показателю интерьерные краски бывают: акриловые, латексные, силиконовые, водоэмульсионные.

Основными эксплуатационными характеристиками интерьерных красок являются:

  • Максимальная площадь покрытия;
  • Укрывистость (это способность данного вида краски полностью скрывать цвет и дефекты поверхности, на которую наносится краска);
  • Паропроницаемость, так называемая способность «дышать», то есть пропускать избыточную влагу и препятствовать образованию плесени;
  • Устойчивость к истиранию.

Правила выбора

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При выборе краски для оформления интерьера необходимо обязательно учитывать следующие факторы:

  • Назначение помещения, то есть, для какой комнаты она будет использоваться, например, жилая комната, гостиная, детская, кухня и так далее.
  • Может ли выбранная краска вызвать аллергическую реакцию о жильцов квартиры или посетителей помещения. Особенно это важно для комнат с детьми и людьми, страдающими от аллергии.
  • Выбрать цвет и оттенок краски, чтобы она полностью гармонировала с дизайном интерьера. Эту задачу целесообразно решать совместно с профессиональным дизайнером.
  • Выбрать краску, предназначенную для конкретного вида поверхности. Производители указывают на банке, для каких поверхностей она предназначена, например, для стен или только для потолка.
  • Определить средний расход краски на единичную площадь (обычно на квадратный метр). Это позволит вычислить необходимый объем и точнее определить смету на ремонт.
  • Компанию производителя. Для получения наилучшего качества покраски и гарантии длительного сохранения первоначального цвета необходимо использовать краску только хорошо зарекомендовавших себя производителей.
  • Правильно подобрать инструмент для нанесения краски на поверхность: кисти, валик или распылитель.



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