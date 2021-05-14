Для оформления интерьера современные производители предлагают широкий ассортимент красок. Они могут быть использованы в различных помещениях, в том числе с повышенной влажностью, например, ванной, детской коридоре и т.д.

Каждая фирма производитель предлагает широкий спектр расцветок, что позволяет гармонично подобрать необходимый цвет или составить желаемую композицию. По выгодной цене краску купить можно в интернет-магазине studiocolorit.ru.

Виды интерьерных красок

Предлагаемые на строительном рынке краски для оформления интерьера подразделяются по следующим параметрам:

Материалу, из которого она изготовлена;

Эксплуатационным характеристикам;

Цвету;

Способам нанесения;

Области применения;

Объёму фасовки;

Стоимости;

Фирме изготовителю.

По первому показателю интерьерные краски бывают: акриловые, латексные, силиконовые, водоэмульсионные.

Основными эксплуатационными характеристиками интерьерных красок являются:

Максимальная площадь покрытия;

Укрывистость (это способность данного вида краски полностью скрывать цвет и дефекты поверхности, на которую наносится краска);

Паропроницаемость, так называемая способность «дышать», то есть пропускать избыточную влагу и препятствовать образованию плесени;

Устойчивость к истиранию.

Правила выбора

При выборе краски для оформления интерьера необходимо обязательно учитывать следующие факторы: