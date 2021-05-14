Для оформления интерьера современные производители предлагают широкий ассортимент красок. Они могут быть использованы в различных помещениях, в том числе с повышенной влажностью, например, ванной, детской коридоре и т.д.
Каждая фирма производитель предлагает широкий спектр расцветок, что позволяет гармонично подобрать необходимый цвет или составить желаемую композицию. По выгодной цене краску купить можно в интернет-магазине studiocolorit.ru.
Виды интерьерных красок
Предлагаемые на строительном рынке краски для оформления интерьера подразделяются по следующим параметрам:
- Материалу, из которого она изготовлена;
- Эксплуатационным характеристикам;
- Цвету;
- Способам нанесения;
- Области применения;
- Объёму фасовки;
- Стоимости;
- Фирме изготовителю.
По первому показателю интерьерные краски бывают: акриловые, латексные, силиконовые, водоэмульсионные.
Основными эксплуатационными характеристиками интерьерных красок являются:
- Максимальная площадь покрытия;
- Укрывистость (это способность данного вида краски полностью скрывать цвет и дефекты поверхности, на которую наносится краска);
- Паропроницаемость, так называемая способность «дышать», то есть пропускать избыточную влагу и препятствовать образованию плесени;
- Устойчивость к истиранию.
Правила выбора
При выборе краски для оформления интерьера необходимо обязательно учитывать следующие факторы:
- Назначение помещения, то есть, для какой комнаты она будет использоваться, например, жилая комната, гостиная, детская, кухня и так далее.
- Может ли выбранная краска вызвать аллергическую реакцию о жильцов квартиры или посетителей помещения. Особенно это важно для комнат с детьми и людьми, страдающими от аллергии.
- Выбрать цвет и оттенок краски, чтобы она полностью гармонировала с дизайном интерьера. Эту задачу целесообразно решать совместно с профессиональным дизайнером.
- Выбрать краску, предназначенную для конкретного вида поверхности. Производители указывают на банке, для каких поверхностей она предназначена, например, для стен или только для потолка.
- Определить средний расход краски на единичную площадь (обычно на квадратный метр). Это позволит вычислить необходимый объем и точнее определить смету на ремонт.
- Компанию производителя. Для получения наилучшего качества покраски и гарантии длительного сохранения первоначального цвета необходимо использовать краску только хорошо зарекомендовавших себя производителей.
- Правильно подобрать инструмент для нанесения краски на поверхность: кисти, валик или распылитель.