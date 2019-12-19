Шарма Р. Клуб 5 часов утра

Пять часов утра – уникальное время, период наибольшей концентрации внимания, воли и энергии.

Это час победы! У многих есть мечта: выучить язык, заняться йогой, саморазвитием, начать планировать жизнь.

В повседневной рутине на это нет не только времени, но даже желания.

Мечта может исполниться, если вы вступите в клуб «5 часов утра». В этой книге вы найдете стратегию, которая поможет вам рано вставать и чувствовать себя энергичным весь день.

Вы узнаете, как правильно использовать драгоценные утренние часы, чтобы успевать в два раза больше и при этом сохранить здоровье и нервную систему, развить свои таланты. Членами эксклюзивного клуба «5 часов утра» уже стали самые эффективные и успешные люди планеты: лидеры промышленности, богатейшие финансисты, создатели мировых брендов, олимпийские чемпионы, виртуозные музыканты и члены королевских семей.

Эта книга – ваш пропуск в элитный клуб «5 часов утра».

ISBN: 978-5-17-118599-2