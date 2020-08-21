Для повышения объемов продаж любых товаров и услуг мало одного качества, даже, если оно очень высокое. Требуется грамотная реклама и продвижение. Одним из видов продвижения является Influence маркетинг, стремительно набирающий обороты и в нашей стране в последнее время. Подробнее узнать о данном виде маркетинга и какие доходы он может приносить можно в статье на сайте ru.perfluence.net.

Что это такое

Это продвижение через медийных личностей, за жизнью которых наблюдает десятки, сотни тысяч, миллионы простых людей, представляющих собой ту самую целевую аудиторию. До появления социальных сетей это было крайне проблематично сделать. Были необходимы рекламные кампании, ролики по ТВ, рекламные статьи и т. д.

Сейчас все намного проще. И инфлюенсером – человеком, который продвигает бренд или товар, может быть не только какая-то знаменитость в классическом понимании этого слова. Все чаще рекламодатели пользуются услугами популярных блогеров, потому что именно они в настоящее время являются звездами.

Как работает Influence маркетинг

Многие относят данный вид продвижения не к маркетингу, а больше к PR. Действительно это не агрессивный маркетинг, а больше рекомендации, которые преподносятся грамотно. Речь может идти о рекламных постах или сториз, каких-то новостных публикациях о бренде или его новой продукции.

В целом же, стабильное неагрессивное продвижение дает лучший результат, когда бренд или товар упоминаются регулярно, но ненавязчиво. На подсознательном уровне подписчики начинают верить, что человек пользуется постоянно всем этим, а не вспоминает только во время рекламных постов.

Причем, в условиях контракта может быть указан пункт, говорящий о том, что в течение его действия, инфлюенсер действительно должен пользоваться продвигаемыми товарами.

Как и где заказать такое продвижение, стать инфлюенсером

Заказчик может напрямую выйти на связь с популярной личностью. Это может быть артист, блогер и не только. Либо это делается через специальное агентство и его сотрудники сами, в зависимости от особенностей продвигаемой продукции, подбирают одного или нескольких инфлюенсеров.

Это могут быть как блогеры с миллионами подписчиков, так и те, кто менее популярен. Тут все зависит от продвигаемого бренда, продукции. В некоторых случаях выгоде пользоваться услугами блогеров-миллионников, в других – тысячниками.

Например, товары для детей, бытовая техника и не только лучше продвигаются у популярных блогеров-мам, потому что за их обычной жизнью наблюдает огромное количество простых людей с детьми.

И это куда эффективнее, чем продвигать такую группу товаров у какой-то поп-певицы и т. д. Ведь аудитория должна доверять, точно знать, что человек лично пользуется всем этим и доволен.