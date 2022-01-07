Обзор услуг продажи виртуальных номеров для вКонтакте от компании ХотТелеком

Социальная сеть вконтакте является одной из самых популярных на просторах Рунета. Изначально использовалась исключительно для общения с друзьями, новых знакомств и не только.

Сейчас вконтакте превратилась в современную коммерческую площадку, где можно не только общаться, но и вести собственные блоги, читать новости, создать магазин, продавать какие-то товары и услуги.

Зарегистрироваться может любой желающий. Часто пользователю требуется не один, а сразу несколько аккаунтов. Основная проблема в данной ситуации заключается в том, что использовать один и тот же номер телефона для привязки к аккаунтам не получится. Эта проблема легко решается с помощью услуг ХотТелеком https://hottelecom.net/virtual-number-for-vkontakte.html, предлагающей виртуальные номера для вконтакте.

Что такое виртуальный номер для вконтакте

Хоттелеком предлагает временные и постоянные виртуальные номера для того, чтобы пользователь мог создать страницу, авторизироваться, подтвердить её через SMS. Привязка мобильного телефона при регистрации в данной социальной сети раньше не требовалась.

Однако со временем для повышения уровня безопасности было принято решение привязывать мобильные номера к аккаунтам. Один номер может быть привязан только к одному аккаунту.

С одной стороны это хорошо, так как человек не может создавать огромное количество левых страниц, что позволяет уменьшить количество мошеннических аккаунтов, ботов, спамеров и т.д. Но, с другой стороны, есть много людей, которым требуется использовать несколько страниц для работы, других адекватных и мирных целей.

У многих людей два или несколько мобильных номеров. Однако этого может быть недостаточно если требуется создать 5,10 или большее число аккаунтов. Покупать для всех них новые сим-карты тоже не очень целесообразно. Поэтому можно взять временный номер, быстренько всё сделать и начать пользоваться страницей.

Сейчас компаний, которые предлагают временные виртуальные номера в интернете достаточно большое количество. Проблема в том, что далеко не все они надёжные, если учесть, что речь идёт про создание страницы.

Ведь у компании на руках номер телефона, который использовался для авторизации. Теоретически она может получить доступ к странице. Чтобы такого не

было, следует иметь дело только с проверенными компаниями. Хоттелеком прекрасно соответствуют всем этим требованиям, так как давно работает в этой сфере и имеет безупречную репутацию, даёт гарантию качества, безопасности и конфиденциальности.

На сайте компании можно подробно изучить информацию о предоставляемых услугах, расценки. Если есть какие-то вопросы, их можно задать по номеру телефона +74959883345.

В каких случаях может потребоваться виртуальный номер для вконтакте

Как было уже указано выше, воспользоваться услугами Хоттелеком и использовать виртуальный номер для социальной сети вконтакте могут как обычные люди, так и различные организации, которым необходимо создать магазин, официальную страницу.

Это могут быть специалисты, занимающиеся раскруткой в интернете, продвижением и не только.