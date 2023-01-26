Во многих технологических процессах возникает необходимость в наличии водяного пара высокого давления и повышенной температуры. Для этого разработано достаточно большое количество устройств, способных обеспечивать заданные параметры пара. Одним из таких агрегатов является так называемый индукционный парогенератор промышленный.
Состав, принцип работы и основные характеристики
Конструктивно индукционный парогенератор состоит из следующих элементов: системы трубопроводов, электрической части в виде катушки индуктивности, распылителя, блока управления и автоматики, корпуса.
Принцип работы данного агрегата заключается в нагреве воды с помощью электрического тока, протекающего через обмотки индукторов, превращая электрическую энергию в тепловую.
Одновременно в трубопровод подаётся дозированное количество воды, которая превращается пар необходимой температуры.
Основными характеристиками, определяющими технические возможности и область применения индукционных парогенераторов, являются:
- Общая производительность, то есть какой объём пара производится в единицу времени (обычно в течении часа).
- Электрическая мощность. Этот показатель указывает какую мощность необходимо создать от источника электроэнергии для его качественной работы.
- Выходные параметры: давление на выходе устройства и максимальная температура выдаваемого пара.
- Геометрические размеры всего агрегата с учётом корпуса и элементов крепления.
- Общая масса парогенератора.
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Преимущества и область применения
Все современные индукционные парогенераторы обладают следующими преимуществами:
- Они являются достаточно экономичными агрегатами и расходуют электроэнергии в 2.5 раза меньше, чем обычные электродные парогенераторы.
- Отсутствие таких элементов как, электрические ТЭНЫ, электроды, сосуды высокого давления в значительной степени позволяет существенно повысить их надёжность и безопасность.
- Благодаря своей конструкции они достаточно легко устанавливаются и подключаются.
- Для их эксплуатации не требуется получения целого перечня разрешительных документов.
- Они относятся к категории достаточно экологически чистых агрегатов, что позволяет применять их практически в любых зданиях и сооружениях.
- Обладают приемлемыми массогабаритными характеристиками, что так же упрощает их установку, дальнейшее обслуживание и ремонт. Благодаря установленной системе современной автоматики они не требуют постоянного контроля.
- Большинство из таких устройств обладает отлаженной системой автоматики.
Такие парогенераторы применяются в химической и пищевой промышленности, в прачечных, в железнодорожных депо, сельском хозяйстве, деревообработке и многих других отраслях.