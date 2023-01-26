Во многих технологических процессах возникает необходимость в наличии водяного пара высокого давления и повышенной температуры. Для этого разработано достаточно большое количество устройств, способных обеспечивать заданные параметры пара. Одним из таких агрегатов является так называемый индукционный парогенератор промышленный.

Состав, принцип работы и основные характеристики

Конструктивно индукционный парогенератор состоит из следующих элементов: системы трубопроводов, электрической части в виде катушки индуктивности, распылителя, блока управления и автоматики, корпуса.

Принцип работы данного агрегата заключается в нагреве воды с помощью электрического тока, протекающего через обмотки индукторов, превращая электрическую энергию в тепловую.

Одновременно в трубопровод подаётся дозированное количество воды, которая превращается пар необходимой температуры.

Основными характеристиками, определяющими технические возможности и область применения индукционных парогенераторов, являются:

Общая производительность, то есть какой объём пара производится в единицу времени (обычно в течении часа).

Электрическая мощность. Этот показатель указывает какую мощность необходимо создать от источника электроэнергии для его качественной работы.

Выходные параметры: давление на выходе устройства и максимальная температура выдаваемого пара.

Геометрические размеры всего агрегата с учётом корпуса и элементов крепления.

Общая масса парогенератора.

Индукционные парогенераторы производитель ТИТАН производит в широком ассортименте.

Преимущества и область применения

Все современные индукционные парогенераторы обладают следующими преимуществами:

Они являются достаточно экономичными агрегатами и расходуют электроэнергии в 2.5 раза меньше, чем обычные электродные парогенераторы.

Отсутствие таких элементов как, электрические ТЭНЫ, электроды, сосуды высокого давления в значительной степени позволяет существенно повысить их надёжность и безопасность.

Благодаря своей конструкции они достаточно легко устанавливаются и подключаются.

Для их эксплуатации не требуется получения целого перечня разрешительных документов.

Они относятся к категории достаточно экологически чистых агрегатов, что позволяет применять их практически в любых зданиях и сооружениях.

Обладают приемлемыми массогабаритными характеристиками, что так же упрощает их установку, дальнейшее обслуживание и ремонт. Благодаря установленной системе современной автоматики они не требуют постоянного контроля.

Большинство из таких устройств обладает отлаженной системой автоматики.

Такие парогенераторы применяются в химической и пищевой промышленности, в прачечных, в железнодорожных депо, сельском хозяйстве, деревообработке и многих других отраслях.