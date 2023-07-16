Виды светодиодных экранов для рекламы

Светодиоды активно используются в самых разных областях. Они также применяются и для создания различных рекламных конструкций. Этот вариант любопытен собственной долговечностью, хорошей визуальной составляющей и вариативностью.

Другими словами, такие экраны служат длительно и без каких-либо нареканий, а также позволяют создавать различные варианты надписей и рисунков. Светодиодные экраны в Москве в широком ассортименте представлены на сайте компании https://ledmediagroup.ru.

LED-экраны

Представляют наиболее распространенный вариант. Конструкции состоящие из светодиодов размещаются на специальной сетке и могут устанавливаться на:

Фасадах зданий;

Рекламных щитах;

Различных видах транспорта.

Соответственно, этот вариант чаще всего используется и вы можете наблюдать такой вариант во множестве вариантов применения в современных городах.

При этом следует отметить, что есть возможность достаточно удобно менять изображения. Для этого требуется только перемещать светодиоды на каркасе.

LED-панели

Представляют одномерные экраны, которые состоят из множества светодиодов, размещенных на прозрачной поверхности.

Как правило, применяются для создания рекламных баннеров, информационных табло и для других целей.

Такой экран является более бюджетным вариантом, но при этом обладает большим разнообразием функциональности.

LED-кубы

Вариант является многомерным, то есть речь идет про объемные экраны, которые имеют форму куба и состоят из множества LED-светодиодов. Применяются для:

Создания наружной рекламы;

Оформления мероприятий;

Создания эффектных конструкций.

Особенность заключается в том, что возможно располагать изображение на разных сторонах куба.

Здесь есть возможность создавать увлекательные для публики инсталляции, делать нечто особенное. При этом они вполне приемлемы по стоимости, не намного дороже других вариантов.

LED-трубки

Представляют собой длинные экраны, которые используются для создания видеоконтента и рекламы на транспорте.

К примеру, такие варианты вы можете наблюдать на автобусах, либо в метро.

Особенность заключается в том, что вы можете создавать весьма эффектные изображения, к примеру, короткие рекламные ролики.

LED-вывески

Представляют относительно небольшие (хотя размеры могут варьироваться) экраны, которые устанавливаются на дверях магазинов, кафе и других заведений. Они используются для привлечения внимания к магазину или кафе и отображения рекламы.

Помимо этого могут использоваться во внутренних пространствах для стилизации интерьеров.