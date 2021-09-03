Устройство специального типа, которое используется для проведения дезинсекции и дезинфекции строений различного типа называют генератором холодного тумана.

При работе используют специально предназначенные растворы. Помимо этого, они могут использоваться и для проведения вакцинации в сфере сельского хозяйства. По выгодной цене аэрозольные генераторы тумана, генераторы холодного тумана, купить генераторы холодного тумана можно на сайте компании в dezshop.com.ua.

При помощи генератора происходит распыление препаратов, которые после столкновения с потоком воздуха разделяются на аэрозольную мелкодисперсную смесь. Она по своей консистенции очень похожа на туман.

Воздушный поток поставляется при помощи компрессора. Таковой метод обработки принято называть холодным, так как при процедуре обработки используемые жидкости нагреву не подлежат. Они, как правило, распыляются при обычном температурном режиме. Характерен подобный принцип работы устройств для генераторов аэрозольных разновидностей.

Применять подобный тип генераторов возможно при проведении обработки таких объектов, как складские или же промышленные комплексы, строения коммерческого или офисного типа, ветеринарные или же растениеводческие, а также сельскохозяйственные сооружения, транспортные средства.

Помимо этого, можно по назначению ветеринара проводить вакцинацию животных и от вредителей обрабатывать садовые культуры на открытой местности.

Также это устройство может быть использовано при обработке сооружений, чтобы устранить тараканов и вредителей, прочих насекомых, а также избавиться от неприятных запахов.

Им можно распылять удобрения и производить иные задачи. Но для обработки жилого пространства такой прибор не подходит.

Особенности метода

Основной особенностью генераторов холодного тумана является то, что возможно подбирать наиболее подходящий препарат для обработки строений.

Но это не один плюс таких приборов. К его положительным качествам также относят:

Широкий спектр использования и безопасность при проведении обработки.

Отлично попадает в каждый уголок строения.

Но труднодоступные участки на территории строения должной обработки не всегда могут получить, так как частички тумана очень велики.

Можно использовать для обработки помещений с большой площадью. Для этого могут быть применены устройства с большими показателями мощности.

Рабочая жидкость постепенно оседает на все имеющиеся поверхности.

Но при применении такого оборудования влажность в воздухе повышается.