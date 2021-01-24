Плюсы готовых ООО с расчетным счетом
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Плюсы готовых ООО с расчетным счетом

24 января 2021

Приобретение готовой компании с расчетным счетом – это оптимальное решение для тех, кто не планирует тратить свое свободное время на проведение различных регистрационных мероприятий и продвижение бренда с нуля.

Плюсы готовых ООО с расчетным счетом

Покупка готовых ООО с расчетным счетом позволяет рассчитывать и на другие преимущества:

  • возможность проведения финансовых операций в день заключения договора о покупке;
  • отсутствие бумажной волокиты;
  • наличие истории;
  • наличие юридического адреса;
  • доверие партнеров.

Проведение финансовых операций уже в день покупки

Решив купить компанию с расчетным счетом, будущий владелец бизнеса может приступать к проведению финансовых операций сразу же после заключения договора. Готовые ООО с расчетным счетом позволяют выполнять любые транзакции без необходимости тратить время на регистрационные процедуры.

Отсутствие бумажной волокиты

Покупка готовой компании с расчетным счетом исключает необходимость постановки на учет в налоговых органах. Также не нужно тратить время на регистрацию в других структурах и изготовление собственной печати.

Следовательно, владельцу готовой фирмы посчастливится избежать бюрократической волокиты, связанной с регистрацией сначала самой компании, а потом ее расчетного счета. Такое преимущество позволяет нивелировать риски срыва выгодных сделок.

Наличие истории

Любой предприниматель прекрасно знает, как сложно завоевывать репутацию среди клиентов. Поэтому покупка компании с уже наработанной репутацией, деловыми связами и клиентами существенно упрощает процесс выхода организации на самоокупаемость.

Кроме истории и репутации, готовые фирмы имеют уже сформировавшийся штат специалистов, офис и рабочие помещения.

Данные обстоятельства также способствуют скорейшему запуску бизнеса и выходу на самоокупаемость. Учитывая динамичность современных рынков, это ощутимые преимущества над конкурентами, которые начинают свой бизнес с нуля.

Плюсы готовых ООО с расчетным счетом

Наличие юридического адреса

Кроме расчетного счета, готовые ООО также имеют и действующий юридический адрес. Его наличие позволяет без каких-либо препятствий приступить к ведению финансово-хозяйственной деятельности.

Доверие партнеров

Наличие истории, репутации и всех необходимых атрибутов ООО позволяет рассчитывать на доверие потенциальных партнеров. Например, готовая компания может без проблем заключить выгодный контракт уже в первый день после покупки.

Готовые фирмы с расчетным счетом также могут рассчитывать на участие в государственных тендерах, получение заемных средств в банках, осуществление лизинговых операций и т.д.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про разницу между расчетным и текущим счетом.



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