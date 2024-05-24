Как настроить Яндекс Директ для маркетплейсов

Директ в Яндексе – система контекстной рекламы, направленной на продвижение бизнеса онлайн. Использование ее применительно к маркетплейсам помогает активизировать продажи конкретных товаров через поиск Яндекса, эффективно используя наборы ключевых для предмета продвижения слов. Чаще всего настраиваются на рекламу для Вайлдберриз и Озон. Удобно и быстро это делать через специализированный сервис.

Перед этим нужно установить на целевую страницу счетчик Я.Метрики с оформленным к нему доступом, потому что сами маркетплейсы у себя его не ставят. Подробности про настройку конверсий Яндекс Директ для Озон можно узнать на сайте wombat.marketing.

Регистрироваться в сервисе Wombat.Marketing и настроить API ключи hh

Регистрация производится входом в него из своего аккаунта в Телеграм, с предоставлением бесплатно дней, чтобы с ним ознакомиться.

Ключи добавляются на управляющей странице в соответствии с инструкцией, с настройкой прав чтения в данных маркетплейсах, для сбора через их API данных по своим товарам.

Настроить трекер рекламы по товарам

В настройках для Директа указываются пользователи, которым будет доступен зарегистрированный счетчик Метрики, и пользователь для доступа к ведению и настройкам рекламы. Оформляются два пользователя.

Большее их число подключается с согласованием через обратную связь, и модет редактироваться.

Создать счетчик Метрики для маркетплейсов

Когда пользователи добавлены, открывается возможность привязать счетчик к своим товарам на маркетах, после чего показывается его номер. К нему после этого указанные пользователи будут обращаться из Метрики и Директа.

Настроить рекламные идентификаторы, чтобы продавать с Озон и Вайлдберриз

Для этого в сервисе сохраняется ваш идентификатор, взятый в разделе рекламы.

Для этого по WB из портала «Продвижения» перейти к разделу «Внешнего трафика».

На странице в нижней части брать свой id, перенести цифры в поле системы.

По Озону из «Аналитики» перейти к «Внешнему трафику» и вызвать id командой "vendor_org_", и тоже цифры перенести в поле системы.

Создать рекламную кампанию

Нажав «Добавить кампанию», в «Мастере» выбрать «Товарную».

В разделе указывать основную ссылку для каждой продвигаемой категории товара.

На каждую кампанию ставить utm метку для отслеживания лучших кампаний с большими продажами.

После этого настраиваются цены, а после указания счетчика целевые действия.

Передавать Я.Директу данные по продажам

После запуска рекламы в Директе рекомендуется от раза в три дня грузить отчеты «Внешнего трафика», формируемые на WB и Озоне, сервису, ведущему трекинг по внешней рекламе для Wombat.Marketing.

После анализа отчетов ведет поиск новых целевых действий, и при обнаружении передает для обработки Яндексу.