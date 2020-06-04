Где узнать курс доллара, чтобы совершить выгодный обмен в Алматы?

Хотя обмен валюты — это достаточно простая операция, многие до сих пор боятся ее осуществлять. Чаще всего люди опасаются, что выберут компанию, где курс доллара невыгодный https://allbanks.kz/обменники/алматы и в итоге потеряют часть суммы в результате конвертации. Чтобы этого не случилось, нужно заранее проанализировать предложения от нескольких организаций.

Как узнать курс доллара?

Стоимость американской валюты зависит от многих факторов и изменяется регулярно. Поэтому если вы решили вести накопления в USD или хотите, наоборот, разменять собравшиеся иностранные деньги на рубли, уделите особое внимание состоянию доллара в течение последних дней. На курс могут повлиять разные экономические и политические события. Иногда нужно подождать всего пару дней для того, чтобы заключить более выгодную сделку.

Узнать о том, какой курс имеет американская валюта сегодня, можно из нескольких источников:

финансовые порталы в интернете;

официальные сайты банков;

отделения финансовых организаций и обменники.

Многие сайты, посвященные экономике, предлагают сравнительную характеристику курсов для разных банков. Это особенно удобно, поскольку помогает выбрать наиболее выгодный вариант.

Где стоит менять валюту?

Если раньше такими процедурами занимались исключительно банки, то сейчас существует много частных обменников, готовых предоставить услуги по конвертации.

Часто у небольших компаний курс доллара более выгодный, чем в крупных финансовых организациях. Однако к сотрудничеству с ними нужно отнестись осторожно. Обратите внимание на несколько моментов:

наличие соответствующих лицензий;

легальность работы;

размер комиссии.

Иногда выгоднее оказывается обменять доллары по чуть менее выгодному курсу, но у надёжного посредника. В этом случае вам не придется беспокоиться о том, что фирма пойдет на обман или заставит переплачивать за свои услуги.

Что понадобится для обмена на доллары?

Чтобы разменять американскую валюту на рубли (или выполнить обратную операцию), вам потребуются всего 2 вещи: нужная сумма и удостоверение личности. Паспорт нужен не всегда: некоторые банки лояльно относятся к тому, что клиент совершает обмен небольшой суммы без предоставления документов.

По приходу в офис сразу отправляйтесь в кассу и объясните сотруднику, что вам нужно. Оператор быстро составит заявление и выдаст нужную валюту, предварительно забрав ваши доллары или рубли. Познакомиться с курсом можно заранее на сайте компании или непосредственно в пункте обслуживания.

Важно! Валютно-обменные операции всегда проводятся в оффлайн-режиме. Исключение составляют только виртуальные денежные переводы, которые отправляются сразу в долларах. Во всех остальных ситуациях для получения USD придется пойти в обменник или отделение банка. Будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников.