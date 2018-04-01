Что такое интерьерная печать

Продвижение любого бизнеса предполагает использование различных видов рекламы. Результат такой деятельности зависит также от качества продукции и правильной ее подачи.

Осуществить подобные задачи намного проще с помощью специальных рекламных агентств. Ознакомиться с основными преимуществами таких организаций можно на сайте компании RA Racard.

Основные понятия

Интерьерная печать — это разновидность широкоформатной печати. Отличительной особенностью подобной технологии является возможность получения изображений очень высокого качества. Связано это с тем, что используются они в тех местах, где человек может рассмотреть их очень близко.

Сегодня многие организации печатают картинки с разрешением 1440 dpi, что намного лучше у классических баннеров или плакатов.

Интерьерная фотопечать используется для изготовления множества типов продукции:

баннеры. Эти изображения предназначаются для различных фотосессий, где нужно получить очень хорошую и отчетливую картинку;

фотообои. Подобное направление является одним из самых основных, где применяется интерьерная фотопечать. Продукция такого рода отличается высоким качеством и долговечностью.

Обратите внимание, что параметры картинки зависят также и от подложки и технологии, которую применяют на производстве.

Преимущества фотопечати

Хорошие изображения сегодня пользуются высоким спросом в различных отраслях. Популярность интерьерной фотопечати обусловлена ее несколькими преимуществами:

Качественная реклама. С помощью подобных изображений очень легко привлечь внимание покупателя. Высокое разрешение позволяет клиенту более качественно ознакомиться с предлагаемым продуктом. Универсальность. Фотопечатные продукты можно использовать, как внутри, так и снаружи помещений. С их помощью можно украсить даже самую серую витрину или стену, кардинально изменив дизайн. Разнообразие дизайна. Технология фотопечати позволяет наносить изображения любой сложности на различные типы подложек. Таким образом, можно добиться долговечности и оригинального дизайна.

Интерьерная печать является незаменимым элементом любой рекламы, так как она позволяет получить эффект практически мгновенно. Используйте для этого только проверенную продукцию, качество которой уже подтверждено множествами клиентов рекламных агентств.