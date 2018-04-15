Где используется самоклеящаяся плёнка?

Плёнка с клеевым слоем может быть использована в самых различных областях. Наиболее распространённым вариантом применения является реклама. Нанесение изображения подобным способом на большие площади осуществляется с большой экономией по времени. Кроме того, современные устройства печати позволяют нанести на самоклеящуюся плёнку изображения практически любой сложности.

Отметим, что печать на самоклеящейся плёнке в высоком качестве способна осуществляться только профессионалами. Здесь важно учитывать многие критерии. В частности, огромное значение имеет не только сама плёнка (винил или полиэтилен). Одной из проблем широкоформатной печати является разрешение изображения. Важно получить чёткость и резкие границы. Достигается это переводом файла исходника в векторный формат.

Сложности в наклеивании больших изображений

Если речь идёт о человеке, никогда не имевшим дело с наклеиванием рекламных изображений, то, действительно, сложности могут стать причинной плохого качества рекламной продукции.

Между тем, профессионалы практически всегда работают быстро и эффективно. Самым простым алгоритмом наклеивания считается следующий:

отделяется небольшая часть защитной плёнки (имеется в виду от стороны, покрытой клеем);

отделённая часть приклеивается на поверхность;

не приклеенная самоклейка скатывается в рулон;

под рулон устанавливается плоская доска (или любой её заменитель);

аккуратно передвигая доску осуществляется отклеивание защитного слоя и немедленное приклеивание самоклейки на поверхность.

Важно помнить о том, что самоклейка обладает высокой прилипающей способностью. Ошибку исправить весьма непросто.

Самоклеящаяся плёнка в декоре и дизайне

Самоклейки применяются, как в оформлении интерьеров (панно), так и в декоре различного рода техники. К примеру, наклейки на ноутбуки, планшеты активно используются для кастомизации гаджета.

При этом, речь идёт не только о небольших стикерах. Самоклейка может покрывать всю плоскость крышки ноутбука или тыловой части планшета.

Минусом самоклейки является то, что наклеивать её нужно исключительно на ровную поверхность (плоскую). Безусловно, можно пытаться создавать различные выкройки и адаптировать под них изображение с целью нанесения самоклейки на выпуклые и вогнутые поверхности.

Но в таких случаях предпочитают использовать альтернативные способны нанесения изображений.

В видео демонстрируется, как можно быстро и просто наклеить самоклеящуюся плёнку больших размеров: