Какие есть виды шатров для мероприятий на открытом воздухе

Для организации удобного и комфортного отдыха или проведения различного типа мероприятий применяют различные виды укрытий или навесов. Наиболее удобными признаны шатры. Современные производители предлагают большое количество форм таких изделий. Арендовать шатры для проведения мероприятий на природе можно на сайте компании https://www.arenda-tentov.ru.

Разновидности шатров

Всё многообразие шатров можно классифицировать по следующим характерным признакам:

форме крыши;

конструкции боковых стен;

по количеству помещений внутри шатра;

материалу тентового покрытия;

общей площади;

назначению;

времени, необходимого на сборку всей конструкции.

стоимости.

По первому признаку наибольшей популярностью пользуются крыши: двухскатные, четырёхскатные, арочные, многогранные, в форме одного или двух куполов. Боковые стенки бывают сплошные, с окнами, открытые или полуоткрытые.

Для проведения мероприятий с большим количеством приглашённых внутри шатёр может иметь одно или несколько помещений.

В зависимости от конструкции шатра он может иметь одно помещение или разделён на несколько комнат. Это бывает необходимо при проведении спортивных соревнований, хранении различных вещей и продуктов, установки систем электро и теплоснабжения. Общая площадь шатра может достигать нескольких сотен квадратных метров.

В зависимости от назначения шатры могут изготавливаться из однотонного материала или многоцветных конструкций. Для усиления эффекта тематической направленности на поверхность шатра может наноситься логотип организации или наименования проводимого мероприятия.

Необходимое время для установки шатра зависти от его конструкции и размеров. В зависимости от сложности изделия оно может достигать нескольких часов.

Правила выбора и установки

Основными критериями выбора шатра являются:

количество приглашенных гостей на мероприятие;

цель запланированного мероприятия (отдых, проведение спортивных соревнований, корпоративный праздник с приготовлением еды);

сезон и предполагаемые климатические условия;

необходимость подведения коммуникаций.

Порядок установки шатра включает подготовительный и основной этапы. На подготовительном этапе производят выбор конструкции шатра и площадки, на которой его планируют установить.

При выборе площадки необходимо учитывать особенности грунта и способы его крепления. Правильная оценка этих особенностей позволит получить надёжную и безопасную конструкцию.