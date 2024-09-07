Одним из наиболее популярным хранилищем информации в настоящее время считается так называемый флэш-накопитель. Благодаря своим достоинствам: компактному размеру, относительно невысокой стоимости, широкому диапазону объёма памяти он широко применяется в различных организациях и в домашних условиях, в том числе для создания архива баз данных различного назначения.

В широком ассортименте флешки оптом представлены на сайте компании flashner.ru.

Виды и характеристики флэш накопителей

Все современные флэш-накопители классифицируются по следующим основным характеристикам:

Геометрической форме и размерам. Производители для обеспечения продаж своей продукции изготавливают флэшки различной формы (иногда достаточно экзотичной в форме игрушек, различных фигурок или в подарочном варианте). Размерный ряд также достаточно широкий.

Материалу, из которого изготовлен корпус. Это может цветной или чёрный металл, например, нержавеющая сталь, прочный пластик или дерево.

Способу открывания. Сам разъём может быть закрыт крышкой или извлекаться из корпуса при помощи различных приспособлений. Объёму памяти. Современные флэшки по этому параметру имеют достаточно большой вариативный ряд от 1 Мбайт до нескольких Гбайт.

Стоимости. Цена флэшки в основном зависит от объёма памяти.

Тип порта, по которому может подключаться конкретная флэшка.

Компания производитель.

Рекомендации по выбору

На современном компьютерном рынке представлено достаточно большое количество таких накопителей.

Их изготавливают и известные, хорошо зарекомендовавшие себя производители и совершенно незнакомые компании. При выборе Флэш-накопителя специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности: