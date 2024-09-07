Одним из наиболее популярным хранилищем информации в настоящее время считается так называемый флэш-накопитель. Благодаря своим достоинствам: компактному размеру, относительно невысокой стоимости, широкому диапазону объёма памяти он широко применяется в различных организациях и в домашних условиях, в том числе для создания архива баз данных различного назначения.
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Виды и характеристики флэш накопителей
Все современные флэш-накопители классифицируются по следующим основным характеристикам:
- Геометрической форме и размерам. Производители для обеспечения продаж своей продукции изготавливают флэшки различной формы (иногда достаточно экзотичной в форме игрушек, различных фигурок или в подарочном варианте). Размерный ряд также достаточно широкий.
- Материалу, из которого изготовлен корпус. Это может цветной или чёрный металл, например, нержавеющая сталь, прочный пластик или дерево.
- Способу открывания. Сам разъём может быть закрыт крышкой или извлекаться из корпуса при помощи различных приспособлений. Объёму памяти. Современные флэшки по этому параметру имеют достаточно большой вариативный ряд от 1 Мбайт до нескольких Гбайт.
- Стоимости. Цена флэшки в основном зависит от объёма памяти.
- Тип порта, по которому может подключаться конкретная флэшка.
- Компания производитель.
Рекомендации по выбору
На современном компьютерном рынке представлено достаточно большое количество таких накопителей.
Их изготавливают и известные, хорошо зарекомендовавшие себя производители и совершенно незнакомые компании. При выборе Флэш-накопителя специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности:
- Какие задачи, планируется решать с помощью этого устройства. Если она (флэшка) необходима для обмена текстовой информацией (курсовые, рефераты и т.п.), запись учебных и научно методических материалов, нет смысла приобретать флэшку с большим объёмом памяти, это поможет сэкономить определённые средства. Если планируется на флэшке создавать личную базу, например, игр, музыки, фильмов, то рекомендуют приобретать образец с большим объёмом памяти. Некоторые пользователи превращают свою флэшку в загрузочное устройство и хранят на ней дистрибутив операционной системы.
- Внешнее оформление зависит только от индивидуальных предпочтений владельца.
- При выборе флэшки целесообразно обратить внимание н изделия известных производителей. Именно они гарантируют высокое качество и надёжность своей продукции, следовательно, и длительное хранение собранной информации.