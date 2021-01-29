Фасадный декор — полезные советы
идеи за чашечкой кофе

Фасадный декор — полезные советы

29 января 2021

Все старания владельца хорошего дома выглядеть респектабельным человеком могут сойти на нет, если фасад его дома не будет говорить об этом. Не поможет даже лучшая иномарка у ворот. Облик дома очень важен, и, зачастую, чтобы его обновить, хозяева готовы разориться и приобрести дорогостоящие декоративные элементы, ту же гипсовую лепнину.

На самом деле, хороший декор фасада можно сделать и с меньшими затратами, причем получить точно такой же результат. Как? Об этом и поговорим.

yb1ynr0u

Фасадная лепнина позволяет сделать любое, даже самое старое и обветшалое здание совершенно иным, придать любому типовому сооружению оригинальность и индивидуальный стиль.

Для использования разнообразных элементов декора не обязательно тратить баснословные суммы, поскольку современная строительная промышленность давно взяла на вооружение высокотехнологичные материалы, откуда они и попали в руки архитекторам и дизайнерам.

Речь идет, в первую очередь, о пенополистироле — пенопласте, как мы привыкли его называть в быту. Людям, далеким от архитектуры, невдомек, что фасадный декор — это теплоизоляция и декор одновременно, поскольку свойства пенополистирола позволяют использовать его сразу в двух вариантах.

Даже если вас интересует только лишь украшение фасада — использование пенопласта имеет ряд преимуществ, в числе которых его невысокая стоимость, простота обработки и монтажа, возможность заказать эксклюзивные элементы декора и украсить ими фасада своего дома.

Предшественниками пенопластовых декоративных элементов были аналогичные украшения из гипса, отличавшиеся высокой стоимостью и большим весом. Они утяжеляли конструкции, требовали укрепления фундамента, особо бережного обращения и профессионального монтажа, из-за хрупкости материала.

shv0mpp4

Изготавливалась такая лепнина очень долго.

Отделка фасадов пенополистиролом куда проще, поскольку материал легкий, и укрепить готовые элементы не представляет никакой сложности, практически на любую поверхность пенопластовые изделия отлично крепятся на клеевые растворы.

Заказав индивидуальные декоративные элементы, можно быстро выделить здание и придать ему ту оригинальность, о которой вы мечтали. Всем, кто считает пенопласт материалом не из практичных, следует получше ознакомиться с его свойствами, чтобы убедиться в обратном.

Не зря же его повсеместно используют в европейских странах для декора фасадов.

Статья подготовлена специалистами компании Архитек по производству фасадного декора в Симфирополе arhitek24.ru



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика