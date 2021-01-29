Все старания владельца хорошего дома выглядеть респектабельным человеком могут сойти на нет, если фасад его дома не будет говорить об этом. Не поможет даже лучшая иномарка у ворот. Облик дома очень важен, и, зачастую, чтобы его обновить, хозяева готовы разориться и приобрести дорогостоящие декоративные элементы, ту же гипсовую лепнину.

На самом деле, хороший декор фасада можно сделать и с меньшими затратами, причем получить точно такой же результат. Как? Об этом и поговорим.

Фасадная лепнина позволяет сделать любое, даже самое старое и обветшалое здание совершенно иным, придать любому типовому сооружению оригинальность и индивидуальный стиль.

Для использования разнообразных элементов декора не обязательно тратить баснословные суммы, поскольку современная строительная промышленность давно взяла на вооружение высокотехнологичные материалы, откуда они и попали в руки архитекторам и дизайнерам.

Речь идет, в первую очередь, о пенополистироле — пенопласте, как мы привыкли его называть в быту. Людям, далеким от архитектуры, невдомек, что фасадный декор — это теплоизоляция и декор одновременно, поскольку свойства пенополистирола позволяют использовать его сразу в двух вариантах.

Даже если вас интересует только лишь украшение фасада — использование пенопласта имеет ряд преимуществ, в числе которых его невысокая стоимость, простота обработки и монтажа, возможность заказать эксклюзивные элементы декора и украсить ими фасада своего дома.

Предшественниками пенопластовых декоративных элементов были аналогичные украшения из гипса, отличавшиеся высокой стоимостью и большим весом. Они утяжеляли конструкции, требовали укрепления фундамента, особо бережного обращения и профессионального монтажа, из-за хрупкости материала.

Изготавливалась такая лепнина очень долго.

Отделка фасадов пенополистиролом куда проще, поскольку материал легкий, и укрепить готовые элементы не представляет никакой сложности, практически на любую поверхность пенопластовые изделия отлично крепятся на клеевые растворы.

Заказав индивидуальные декоративные элементы, можно быстро выделить здание и придать ему ту оригинальность, о которой вы мечтали. Всем, кто считает пенопласт материалом не из практичных, следует получше ознакомиться с его свойствами, чтобы убедиться в обратном.

Не зря же его повсеместно используют в европейских странах для декора фасадов.

Статья подготовлена специалистами компании Архитек по производству фасадного декора в Симфирополе arhitek24.ru