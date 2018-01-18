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Регистрация международного домена .com

18 января 2018

Регистрация доменного имени в доменной зоне .com (коммерческий) по своей процедуре ничем не отличается от регистраций имени в других доменных зонах. Однако, в виду чрезмерной популярности создания собственных площадок в зоне .com, выбирать домен придётся достаточно долго. Допустим, у Вас уже есть приблизительные «намётки» касательно того, как будет звучать имя Вашего сайта. Однако, после проверки Вы с удивлением обнаружите, что оно уже занято!

На сайте https://unihost.com/domains/com/ можно осуществить регистрацию в вышеозначенной доменной зоне по упрощённой процедуре. При выборе доменного имени Вам будут предложены альтернативные варианты (свободные). Важно помнить о необходимости своевременного продления регистрации доменного имени.

Актуальный срок регистрации домена

Актуальный срок регистрации домена

Практически любой современный регистратор доменных имён может предоставить большие сроки на регистрацию (до 10 лет). Однако, специалисты в области создания и продвижения сайтов настоятельно не рекомендуют заранее оплачивать регистрацию на столь длительное время.

Дело в том, что в период функционирования сайта может возникнуть целый ряд проблем:

  • на сайт накладываются фильтры от поисковых систем;
  • конкуренты дискредитируют бренд, который одновременно является доменным именем сайта;
  • если название дублирует или напоминает бренд конкурентов, не исключены судебные тяжбы.

Речь идёт о том, что может сложиться такая ситуация, когда от выбранного доменного имени придётся отказаться. Но, если отказ осуществиться, скажем, спустя три года, в то время, как регистрация оплачена на 6-7 лет, Вас ожидают неэффективные растраты.

Оптимальным сроком регистрации доменного имени принято считать один год.

Важность своевременного продления регистрации

Важность своевременного продления регистрации

Суть кроется в том, чтобы не дать возможности другим перекупить Ваше доменное имя. Обыватель даже не подозревает о том, что продвижение сайта в сети требует существенных капиталовложений.

Естественно, продвигается конкретный домен, к которому и привязан Ваш сайт. То есть, если Вы утратите доменное имя (уже популярное, присутствующее на первых строчках поисковых выдач), потери окажутся колоссальными.

Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендуется активировать в личном кабинете на сайте-регистраторе функцию «автопродление домена». Суть этой функции является автоматическое продление регистрации на предыдущий выбранный срок, при учёте наличия на счету аккаунта достаточного количества средств.

В этом случае перекупить домен не сможет никто.

В видео раскрываются все секреты регистрации доменного имени:



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