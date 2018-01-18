Регистрация международного домена .com

Регистрация доменного имени в доменной зоне .com (коммерческий) по своей процедуре ничем не отличается от регистраций имени в других доменных зонах. Однако, в виду чрезмерной популярности создания собственных площадок в зоне .com, выбирать домен придётся достаточно долго. Допустим, у Вас уже есть приблизительные «намётки» касательно того, как будет звучать имя Вашего сайта. Однако, после проверки Вы с удивлением обнаружите, что оно уже занято!

На сайте https://unihost.com/domains/com/ можно осуществить регистрацию в вышеозначенной доменной зоне по упрощённой процедуре. При выборе доменного имени Вам будут предложены альтернативные варианты (свободные). Важно помнить о необходимости своевременного продления регистрации доменного имени.

Актуальный срок регистрации домена

Практически любой современный регистратор доменных имён может предоставить большие сроки на регистрацию (до 10 лет). Однако, специалисты в области создания и продвижения сайтов настоятельно не рекомендуют заранее оплачивать регистрацию на столь длительное время.

Дело в том, что в период функционирования сайта может возникнуть целый ряд проблем:

на сайт накладываются фильтры от поисковых систем;

конкуренты дискредитируют бренд, который одновременно является доменным именем сайта;

если название дублирует или напоминает бренд конкурентов, не исключены судебные тяжбы.

Речь идёт о том, что может сложиться такая ситуация, когда от выбранного доменного имени придётся отказаться. Но, если отказ осуществиться, скажем, спустя три года, в то время, как регистрация оплачена на 6-7 лет, Вас ожидают неэффективные растраты.

Оптимальным сроком регистрации доменного имени принято считать один год.

Важность своевременного продления регистрации

Суть кроется в том, чтобы не дать возможности другим перекупить Ваше доменное имя. Обыватель даже не подозревает о том, что продвижение сайта в сети требует существенных капиталовложений.

Естественно, продвигается конкретный домен, к которому и привязан Ваш сайт. То есть, если Вы утратите доменное имя (уже популярное, присутствующее на первых строчках поисковых выдач), потери окажутся колоссальными.

Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендуется активировать в личном кабинете на сайте-регистраторе функцию «автопродление домена». Суть этой функции является автоматическое продление регистрации на предыдущий выбранный срок, при учёте наличия на счету аккаунта достаточного количества средств.

В этом случае перекупить домен не сможет никто.

В видео раскрываются все секреты регистрации доменного имени: