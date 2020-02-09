Долговая спираль: что это, как в нее не попасть и как из нее выбраться?

Долговая спираль в последнее время становится все более распространенным термином. И это естественно — во времена популяризации быстрых и простых займов можно легко переоценить свои финансовые возможности и попасть в существенные долги.

Что такое долговая спираль?

Долговую спираль можно использовать для описания ситуации, когда сумма обязательств превышает уровень дохода. Человек, попавший в финансовую катастрофу, может чувствовать себя очень подавленным.

Частые звонки от компаний, занимающихся взысканием долгов, и груды писем с просьбами об оплате могут оказать очень негативное влияние на психику — более чувствительные люди могут впасть в депрессию и потерять желание жить.

Однако стоит знать, что даже при огромных долгах жизнь не заканчивается. Реализация правильного плана действий и анализ вашего финансового положения может помочь выбраться из долгов.

Даже если этот процесс будет длиться долго — стоит бороться за себя, свою семью и последовательно исправлять свои ошибки.

Первый, необходимый и, возможно, болезненный шаг, ведущий к тому, чтобы выбраться из долгов, — это выявить все свои проблемы. Некоторым людям труднее увидеть, что какое-то время они жили не по средствам и неосмотрительно превышали свои расходы. Стоит реалистично взглянуть на источники долга и проанализировать все расходы.

Чтобы взглянуть на финансы трезво, вы можете составить список ваших самых больших финансовых проблем. И не нужно все исправлять сразу. Вместо этого хорошей идеей будет расставить приоритеты в вашей позиции в списке, например, расплатиться с основным источником долга или найти более высокооплачиваемую работу.

Остальные финансовые проблемы будет легче разрешить, когда самые важные из них будут устранены. После определения приоритетов финансовых проблем вы должны установить цель — запланированную дату решения каждой из них.

Затем продумайте и составьте список возможных решений. Теперь, когда приоритеты ваших финансовых проблем установлены и сроки решения каждой из них установлены, вы должны составить план для решения этих проблем.

Одна из первых вещей, которые вы можете сделать, чтобы попытаться покончить с долговой спиралью, — это связаться со своими кредиторами и убедиться, что у вас в данный момент есть долги и в каком размере.

Это может быть трудным делом, многие должники избегают контактов с кредиторами, но необходимо приблизиться к своей цели. Во время разговора вы можете попытаться установить новый график платежей.

Большинство банков и кредитных компаний могут в индивидуальном порядке посмотреть на финансовое положение своих клиентов — возможно, они могут продлить срок погашения или уменьшить взносы.

Разработка бюджета поможет вам отслеживать ваши расходы и доходы, позволяя увидеть, как именно и на что тратятся ваши доходы. Проанализировав текущие платежи, полезно создать новый бюджетный план, который будет сокращен из-за ненужных расходов.

После нескольких недель или месяцев тщательного составления бюджета вы можете повторно проанализировать свои расходы и потратить сэкономленные деньги для погашения своих обязательств.

Чтобы получить профессиональную финансовую консультативную помощь, рассмотрите возможность проконсультироваться с финансовым консультантом и запустить специальную программу управления долгом.

Несмотря на то, что финансовые проблемы являются очень неприятной и, возможно, позорной областью жизни для многих людей, в некоторых ситуациях вам приходится поделиться своими трудностями со своей семьей. Возможно, решением будет кредит, взятый кем-то из членов семьи, который вы можете использовать для погашения своих долгов?

Также можно официально позаимствовать определенную сумму у знакомого или у дальних родственников.

С медленным погашением вашей задолженности вы можете чувствовать себя немного безопаснее, но необходимо избегать дублирования своих старых, плохих финансовых привычек.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про потребкредитование.