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Для чего нужна автомобильная Зеленая карта?
6 августа 2017

Страхование автомобиля и самого владельца транспортного средства является в России обязательным. Однако, что делать, если необходимо отправиться за границу на собственном автомобиле? Отметим, что предлагаемое решение относится не только к легковым автомобилям.

зелёная карта авто

Зелёная карта – это полный аналог ОСАГО, который действует на территории других государств. Другими словами, если автомобилист попадёт в аварию, страховая компания той страны, где произошло ДТП, поможет в устранении последствий. Можно более подробно узнать о полисе зелёная карта, кликнув strahovik.dp.ua.

Полноценная страховка транспортного средства, а также здоровья водителя и пассажиров

 Полноценная страховка транспортного средства, а также здоровья водителя и пассажиров

Перед тем, как оформить страховку «Зелёная карта», рекомендуется ознакомиться со следующими подробностями:

  • минимальный срок страховки составляет 15 суток;
  • в течение срока действия страховки можно сколь угодно пересекать границу;
  • список стран в «Зелёной карте» продолжает расширяться;
  • в ЕС в случае отсутствия «Зелёной карты» автолюбитель подвергается депортации с дальнейшим запретом на въезд;
  • цена «Зелёной карты» фиксирована у любого центра выдачи.

Дело в том, что «Зелёная карта» была организована под патронатством ООН ещё в далёком 1953 году. Однако, РФ вошла в зону действия страховки относительно недавно.

Суть кроется в том, что в систему означенной страховки может войти лишь то государство, которое располагает обязательным страхованием автомобилей (национальное страхование автовладельцев).

Собственно говоря, эта причина была одной из главнейших, которая мотивировала власти РФ внедрять ОСАГО.

Страны, в которых уже действует Зелёная карта

 Страны, в которых уже действует Зелёная карта

Уже сегодня большая часть всего цивилизованного мира входит в зону покрытия страховки. В качестве примера можно привести следующие страны: Россия, все страны ЕС, Турция, Марокко, Тунис, Россия и т.д. С полным списком можно ознакомиться в центре выдачи страховки.

Кстати говоря, нет необходимости искать центр выдачи зелёной карты, который предоставляет цену ниже, чем у остальных. Расценки назначает международная система страхования.

Цена находится в прямой зависимости от сроков пребывания, а также от маршрута следования автомобилиста. К примеру, минимальная цена на Зелёную карту составляет 570 рублей. Максимальная – 15 220 рублей.

Вряд ли стоит говорить, что Зелёная карта предоставляет лишь одни положительные стороны. Пусть в других странах также установлено правостороннее движение, но культура вождения, к примеру, в Турции совершенно иная.

Нет ничего удивительного, что человек из другого государства может попасть в ДТП.

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В видео подробно рассказывается о том, для чего в принципе необходима Зелёная карта автолюбителю:

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