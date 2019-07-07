С помощью реклам можно привлечь целевую аудиторию на свой сайт или новых клиентов. Контекстная реклама в последние годы доказала свою эффективность и целесообразность ее покупки.

В Яндекс Директ рекламодатель платит не за само размещение рекламы, а количество кликов по заданной ссылке, это значит, что вы будете платить только за реальных посетителей сайта. Так для чего нужен Яндекс Директ? Кейсы по контекстной рекламе помогут вам более подробно разобраться с предназначением данного вида рекламы.

Что такое контекстная реклама?

Лишь немногие знают всю пользу и эффективность контекстной рекламы. Такая реклама может размещаться как на сайтах, так и появляться в виде окна при введении запросов в Яндекс на эту тему.

Целью контекстной рекламы является именно привести потенциального клиента на сайт, и это достигается путем ярких заголовков и тщательного подбора ключей. Ключи – это определенные слова-фразы, которые часто используются и по ним находятся объявления.

Все намного проще, чем кажется. К примеру, вы имеете свой сайт по продаже сантехники и хотите привлечь на него больше посетителей, в таком случае вам идеально подойдет контекстная реклама на Яндекс Директ.

Вы заказываете рекламу, которая будет высвечиваться в поисковой системе или многочисленных сайтах. Подбор сайтов осуществляет сам Яндекс. Но вы можете ограничить показ объявления на конкретных сайтах.

Здесь вы платите не за аренду места или количество просмотров объявления, оплата идет количество нажатий на рекламу. Поэтому, вы платите ровно столько, сколько клиентов привлекла реклама на Яндекс.

Преимущества Яндекс Директ

Вот несколько преимуществ контекстной рекламы на Яндекс Директ:

Целевая аудитория. Как и было сказано ранее, реклама размещения на тщательно подобранных Яндексом сайтах и в самой поисковой системе. Это означает, что ваше объявление увидит ваша целевая аудитория. К примеру, если вы специализируетесь на продаже стройматериалов, объявление может быть размещено на сайтах о строительстве домов;

Как и было сказано ранее, реклама размещения на тщательно подобранных Яндексом сайтах и в самой поисковой системе. Это означает, что ваше объявление увидит ваша целевая аудитория. К примеру, если вы специализируетесь на продаже стройматериалов, объявление может быть размещено на сайтах о строительстве домов; Окупаемость. В 2018 году Roistat провел исследование, согласно которому было доказано, что эта реклама эффективней остальных, и она позволяет привлечь на сайты новых клиентов;

В 2018 году Roistat провел исследование, согласно которому было доказано, что эта реклама эффективней остальных, и она позволяет привлечь на сайты новых клиентов; Правильная система оплаты. Вы платите не за количество просмотров объявлений или время их публикации. Оплата идет за конкретное число посещения вашего сайта или страницы через нажатие на объявление. Это позволяет оценить эффективность рекламной кампании;

Вы платите не за количество просмотров объявлений или время их публикации. Оплата идет за конкретное число посещения вашего сайта или страницы через нажатие на объявление. Это позволяет оценить эффективность рекламной кампании; Контроль размещения. Вы всегда имеете правдивую статистику о количестве посещений на сайт и выполненных действиях посетителей.

Виды рекламы

Здесь предоставляется возможность размещения 3 видов рекламы:

Поисковая. Это реклама размещается в самой поисковой системе Яндекса. К примеру, вы продаете кожаные диваны в Москве. Как только пользователь вводит это словосочетание в поисковой системе, ваше объявление будет в самом верху в специальной рамке;

Это реклама размещается в самой поисковой системе Яндекса. К примеру, вы продаете кожаные диваны в Москве. Как только пользователь вводит это словосочетание в поисковой системе, ваше объявление будет в самом верху в специальной рамке; Тематическая. Эта реклама размещается на всех сайтах, которые входят в рекламную сеть компании. Сайты подбираются в соответствии с целевой аудиторией и количеством посещаемости.

Эта реклама размещается на всех сайтах, которые входят в рекламную сеть компании. Сайты подбираются в соответствии с целевой аудиторией и количеством посещаемости. Ретаргетинг. Целью этой рекламы является повторное привлечение посетителей, которые до этого переходили на сайт. Согласно статистике, примерно 60% онлайн-заказов не завершают, т.к. клиенты по какой-либо причине покидают сайт. Благодаря ретаргетингу примерно 1/3 посетителей сайта совершает действие: покупка, подписка и так далее.

Заключение

Покупая рекламу на Яндекс Директ, вы получаете широкие возможности по привлечению новых клиентов и улучшаете посещаемость своего сайта. Платите вы только за совершенные реальными людьми действия, а не за количество просмотров объявления и время публикации.