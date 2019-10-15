Как взять микрозайм по интернету

Микрозайм – это некоторая сумма денег, которую можно взять на определенный срок в микрофининсовой организации. Чаще всего это небольшое количество средств, и ставка по кредиту тоже небольшая. Для того, чтобы взять займ в интернете, не требуется много времени и дополнительных документов.

Выбор микрофинансовой организации.

Это первый этап, который обеспечит наиболее выгодные условия. Интернет предоставляет возможность найти и оценить условия разных компаний, которые предоставляют такие услуги.

Есть специальные площадки, где представлены самые надежные и проверенные компании. Такие площадки дают возможность наглядно оценить предложения и процентные ставки организаций и выбрать подходящий вариант.

Разные компании предоставляют разную максимальную сумму займа. В зависимости от срока кредита, процентная ставка может быть разной. Оптимальный вариант выбирается от потребности заказчика.

Какие документы нужны для оформления.

Паспорт и идентификационный код – это те документы, скан которых потребуется при получении микрозайма в интернете. После заполнения анкеты и загрузки документов, каждый клиент проходит определенную проверку достоверности предоставленных данных.

Этот процесс занимает минимум времени. При выдаче небольших сумм нет необходимости в предоставлении других документов.

Как поступают деньги.

Самый популярный способ – это банковская карта. После проверки данных, денежные средства поступают на указанную карту. При желании заказчика, заем может быть переведен через указанную платежную систему.

Есть варианты, когда микрофинансовая организация предоставляет наличные средства, которые доставляются курьером.

Сроки оплаты и штрафы.

При заключении договора, всегда оговариваются сроки оплаты по кредиту и выплаты процентной ставки. Если нарушаются эти сроки, будет начислен процент просрочки. Все условия и штрафные санкции оговорены в договоре.

Преимущества микрозайма в интернете.