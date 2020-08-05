Для того, чтобы стать востребованным на рынке труда, построить успешную карьеру, иногда недостаточно одного лишь высшего образования, даже, если это диплом ведущего ВУЗа.

Необходим опыт, а вместе с ним и дополнительные квалификации. Если у менеджеров и управленцев это степень MBA, то в мире финансов требуется диплом ACCA «Финансы и управление бизнесом».

Что это такое

АССА – это мировое сообщество профессионалов в мире финансов, аудита и бухгалтерии, созданное еще в 1904 году в Великобритании. В мире около 200 000 специалистов в этих отраслях являются членами АССА. В России их около 2000. В настоящее время квалификация АССА и сертификат, подтверждающий это, очень ценятся у профессионалов.

Наличие такого сертификата говорит о высоком уровне специалиста, его опыте. Тем более, что это не просто «корочка», которую получают для галочки. Сдать экзамен не так просто.

Согласно официальной статистике только 40% специалистов сдают этот экзамен с первого раза. До недавнего времени в России и странах СНГ работодатели больше смотрели на основной ВУЗ и опыт работы соискателей.

Ситуация, к счастью, меняется. И теперь, как и во всем мире, работодатели стали разбираться в том, что специалисты с сертификатом АССА на голову выше остальных соискателей.

Кому это подходит

Это подойдет как новичкам, которые только делают свои первые шаги в профессиональной сфере, но очень амбициозны и нацелены на результат. Также это могут быть уже работающие и опытные специалисты, которые хотят построить еще более блестящую карьеру.

И членство в АССА станет для них хорошим трамплином. Сертификат могут получить:

бухгалтеры

внутренние аудиторы

внешние аудиторы

налоговики

финансовые директоры

руководители отделов

консультанты о МСФО и МСА

экономисты и не только.

Какие преимущества дает диплом АССА

Как было уже упомянуто выше, сдать экзамен нелегко. Требуется серьезная подготовка. Также сам экзамен необходимо сдавать в учебном заведении, у которого есть соответствующая лицензия и аккредитация. Многие такие заведения предлагают помощь в подготовке.

И лучше пройти такой подготовительный курс. Это позволит выявить свои слабые стороны, пробелы, обновить знания. Ведь в большинстве своем это взрослые, работающие, сильно занятые люди, у которых может не хватать времени на самостоятельную подготовку.

Здесь же, если приложить усилия, проявить усидчивость, не пропускать занятия, можно максимально подготовиться и успешно сдать экзамен с первого раза.