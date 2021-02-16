Автокран – один из самых распространенных и популярных видов спецтехники с широкой сферой применения. Основное отличие от классического башенного крана — мобильность, которая является главным преимуществом такой техники.

Используется не только на строительных площадках, но и для выполнения широкого спектра работ в других сферах. Более подробную информацию про аренду автокрана в Краснодаре можно узнать на сайте www.vagoni-jd.ru.

Что такое автокран

Это грузоподъемная спецтехника, основные функции которой заключаются в том, чтобы груз:

Поднять на большую высоту

Спустить

Загрузить

Разгрузить

Переместить в пределах рабочей площадки.

Речь идет как об очень тяжелых грузах, которые вручную, даже с большим числом помощников не поднять, так и о каких-то нестандартных, габаритных.

Использование автокрана существенно ускоряет и упрощает многие процессы на рабочей площадке, связанные с грузоподъемными операциями. Подавляющее большинство моделей таких кранов не требует специального монтажа и демонтажа, подготовительных работ.

Машина приезжает и уже готова к работе. Рабочая стрела вылетает и собирается обратно автоматически. Управлять этими процессами оператор может из кабины или при помощи специального пульта, который есть на многих современных моделях спецтехники.

Это действительно очень удобно и быстро.

Купить или арендовать

Спецтехнику можно купить или арендовать. Наиболее популярен второй вариант, так как это в разы дешевле. Даже крупные строительные компании, регулярно использующие такую спецтехнику при выполнении новых проектов, в последние годы стараются арендовать ее.

В этом множество преимуществ. Компания, даже если техника нужна на длительный срок, оплачивает только услуги аренды. Услуги оператора уже включены в эту стоимость, а также ТО. Единственное, что требуется от клиента – заправлять технику.

Хотя, можно выбрать и такой вариант, когда и эта задача будет выполняться организацией, предоставляющей автокран в аренду. Не нужно создавать свой автопарк, нанимать персонал, все это содержать.

Поэтому аренда выгоднее. Если же говорить о работах, объем которых небольшой, то покупка спецтехники для этих целей и вовсе нецелесообразна. Подойдет только аренда.

Как выбрать

Смотрят, прежде всего, не на цену, внешний вид или бренд, а на характеристики, которые должны соответствовать задачам, которые нужно решить при помощи автокрана.

Ключевые параметры:

Тип шасси

Длина вылета стрелы

Тип стрелы

Максимальная грузоподъемность

Наличие навесного оборудования и так далее.

Важно еще, где арендуется техника. Компания должна быть проверенная, надежная, с хорошей репутацией.