Что такое автокран
он думал и был вознагражден идеей

Что такое автокран

16 февраля 2021

Автокран – один из самых распространенных и популярных видов спецтехники с широкой сферой применения. Основное отличие от классического башенного крана — мобильность, которая является главным преимуществом такой техники.

Используется не только на строительных площадках, но и для выполнения широкого спектра работ в других сферах. Более подробную информацию про аренду автокрана в Краснодаре можно узнать на сайте www.vagoni-jd.ru.

Что такое автокран

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Это грузоподъемная спецтехника, основные функции которой заключаются в том, чтобы груз:

  • Поднять на большую высоту
  • Спустить
  • Загрузить
  • Разгрузить
  • Переместить в пределах рабочей площадки.

Речь идет как об очень тяжелых грузах, которые вручную, даже с большим числом помощников не поднять, так и о каких-то нестандартных, габаритных.

Использование автокрана существенно ускоряет и упрощает многие процессы на рабочей площадке, связанные с грузоподъемными операциями. Подавляющее большинство моделей таких кранов не требует специального монтажа и демонтажа, подготовительных работ.

Машина приезжает и уже готова к работе. Рабочая стрела вылетает и собирается обратно автоматически. Управлять этими процессами оператор может из кабины или при помощи специального пульта, который есть на многих современных моделях спецтехники.

Это действительно очень удобно и быстро.

Купить или арендовать

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Спецтехнику можно купить или арендовать. Наиболее популярен второй вариант, так как это в разы дешевле. Даже крупные строительные компании, регулярно использующие такую спецтехнику при выполнении новых проектов, в последние годы стараются арендовать ее.

В этом множество преимуществ. Компания, даже если техника нужна на длительный срок, оплачивает только услуги аренды. Услуги оператора уже включены в эту стоимость, а также ТО. Единственное, что требуется от клиента – заправлять технику.

Хотя, можно выбрать и такой вариант, когда и эта задача будет выполняться организацией, предоставляющей автокран в аренду. Не нужно создавать свой автопарк, нанимать персонал, все это содержать.

Поэтому аренда выгоднее. Если же говорить о работах, объем которых небольшой, то покупка спецтехники для этих целей и вовсе нецелесообразна. Подойдет только аренда.

Как выбрать

Смотрят, прежде всего, не на цену, внешний вид или бренд, а на характеристики, которые должны соответствовать задачам, которые нужно решить при помощи автокрана.

Ключевые параметры:

  • Тип шасси
  • Длина вылета стрелы
  • Тип стрелы
  • Максимальная грузоподъемность
  • Наличие навесного оборудования и так далее.

Важно еще, где арендуется техника. Компания должна быть проверенная, надежная, с хорошей репутацией.



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