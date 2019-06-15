Нужно ли говорить в слух о том, что развитие бизнеса без Интернета сегодня невозможно в принципе. Если предприниматель будет пренебрегать «глобальной паутиной», он гарантированно останется «за бортом». Конкуренция весьма жёсткая и бескомпромиссная. Что делать предпринимателю, который ведёт свои дела в сфере натурального фермерского хозяйства? Естественно, он достаточно далёк от Интернета и современных IT-технологий, чтобы знать основные тренды продвижения и уметь пользоваться особенностями алгоритмов сео-оптимизации. Помощь может предоставить современное диджитал агентство.

Причём именно диджитал агентство полного цикла обеспечивает решение поставленной задачи на корню – создание сайта, его оптимизация и комплексное продвижение по всем направлениям. Достаточно обговорить желаемый результат, требуемые бюджет и сроки. Специалисты готовы создать площадку для Вашего бизнеса в Сети, которая будет конкурентоспособной и эффективной.

Сфера ответственности диджитал агентств

Упрощённо деятельность означенных специалистов можно представить следующим образом:

создание сайтов и их техническая оптимизация;

медиа-продвижение (радио, ТВ);

поисковая оптимизация;

продвижение через социальные сети;

привлечение внимания к проекту через участие его основателя в семинарах, форумах и других подобных мероприятиях.

Если Вы полагаете, что создание сайта – это предельно простая задача сегодня, то глубоко заблуждаетесь. Действительно, Интернет предлагает различные подходы к созданию собственной площадки.

Однако, всегда приходится ориентироваться на уже существующих конкурентов. Если Ваш проект будет уступать существенно по многим позициям, потенциальные клиенты даже не посмотрят в Вашу сторону.

Поисковая оптимизация не менее важна, чем актуальность технических опций площадки в Интернете. Большая часть трафика приходит в Интернет-магазин из поисковиков. Но и это не является достаточным основанием, чтобы не использовать социальные сети в целях привлечения новых покупателей.

Что делать малому бизнесу?

Комплексное продвижение созданной площадки подразумевает применение огромного количества стратегий, методов и технических ходов. Естественно, то, что использует в продвижении мобильный оператор МТС, вряд ли подойдёт малому бизнесу.

Тем не менее, профессионалы диджитал агентства смогут выделить оптимальные пути для продвижения в применении к конкретному виду бизнеса. Порой именно узкая аудитория клиентов обеспечивает большую часть прибыли.

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В видео подробно рассказывается о сфере деятельности современных диджитал агентств: