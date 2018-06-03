Как создать интернет магазин самому бесплатно

В последнее время в Интернете появилось огромное количество магазинов, продающих самые разные товары. Не выходя из дома можно купить продукты, лекарства, одежду, обувь, игрушки и многое другое.

Создать продающий ресурс могут помочь профессионалы. Заказать изготовление сайта можно на сайте https://rubika.com.ua/. Однако создать собственный интернет-магазин можно самостоятельно и совершенно бесплатно.

С чего начать

Если вы решите создать продающий сайт самостоятельно, то вы сэкономите на оплате услуг специалистов. Но есть статьи расходов, от которых все равно не уйти. Это касается регистрации документов на право заниматься торговлей и оплаты тарифного плана на выбранном конструкторе сайтов.

Процесс создания магазина в сети можно разделить на несколько этапов:

определение идеи. Чтобы торговля была успешной, нужно наполнить магазин оригинальными и востребованными товарами;

поиск потенциальных поставщиков;

регистрация магазина в налоговых органах;

выбор домена, а также разработка дизайна сайта. Можно приобрести готовый продукт или разработать что-то оригинальное самостоятельно. Также потребуется выбрать движок сайта;

наполнение сайта контентом. Все фотографии и тексты, размещаемые на вашем ресурсе, должны быть уникальными. Качественный контент лучше заказать у профессиональных фотографов и копирайтеров;

особое внимание стоит уделить разработке механизма оплаты товаров;

выбор способа доставки. Клиентам стоит предложить несколько вариантов.

После того, как магазин будет готов, можно начинать привлекать в него клиентов. Сделать это можно через электронную рассылку или социальные сети.

Подводные камни

Если вы хотите создать магазин в Интернете бесплатно, то основным плюсом данного решения будет максимальная экономия. Действительно, вам не нужно оплачивать работу людей, которые разрабатывают дизайн сайта, создают его и продвигают. Вы все делаете сами так, как вам нравится.

Но при этом возникают такие сложности:

Достаточно низкий уровень выполнения сайта. Ни один конструктор не в состоянии заменить опытного разработчика сайта. Самодельные бесплатные сайты слишком похожи друг на друга, так как выполнены по стандартным шаблонам. Возникают сложности с продвижением такого ресурса. Уровень безопасности таких сайтов очень низкий, а их работа весьма нестабильна.

Несмотря на привлекательность идеи по созданию бесплатного сайта, все же лучше обратиться за помощью к профессионалам. В этом случае вы сможете полностью посвятить себя собственному бизнесу. В противном случае вам придется много времени проводить за компьютером.