Didi Chuxing конфиденциально подала заявку на IPO в США

[ШАНХАЙ] Ведущие азиатские стартапы по вызову пассажиров продвигаются вперед с планами листинга, поскольку они стремятся воспользоваться бумом предложения акций для финансирования расширения во всем, от доставки еды до автономного вождения.

Пекинская компания Didi Chuxing конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на первичное публичное размещение акций, которое может привлечь несколько миллиардов долларов, по словам осведомленных источников. По словам источников, его аналог из Юго-Восточной Азии Grab Holdings Inc намерен объявить о слиянии с американской компанией с пустым чеком уже на этой неделе в рамках сделки на сумму более 34 миллиардов долларов США.

Эти списки открывают путь для некоторых из крупнейших технологических дебютов в мире в этом году, поскольку спрос на услуги поездок и совместного использования пассажиров резко вырос после сбоев в Азии, вызванных пандемией. Диди и Граб также извлекают выгоду из восстановления акций технологических компаний, поскольку индекс Nasdaq Composite снова приближается к историческому максимуму.

Диди привлекла Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley в качестве андеррайтеров для листинга в США, что может стоить компании от 70 до 100 миллиардов долларов США, заявили люди, прося не называть их имени, поскольку информация является частной. . Агентство Bloomberg News сообщило на прошлой неделе, что компания привлекает 1,5 миллиарда долларов США через возобновляемую ссуду для увеличения капитала перед продажей акций.

Стартап также изучает возможность двойного листинга в Гонконге в более позднее время, добавил один из людей.

Didi, китайская версия Uber Technologies Inc, приобрела китайский бизнес своего американского конкурента в 2016 году. Поддерживаемая SoftBank Group Corp компания наращивает усилия по расширению своего присутствия в стратегически важных секторах, таких как автономное вождение и такие технологии, как чипы искусственного интеллекта. . Как сообщает Bloomberg News, в начале этого года компания только что собрала около 1,5 млрд долларов США на строительство грузового автопоезда по требованию.

Кроме того, сингапурская компания Grab заручилась поддержкой T Rowe Price Group Inc и Temasek Holdings Pte для своего запланированного слияния с Altimeter Growth Corp, сообщили источники. По словам источников, фирмы выразили заинтересованность в участии в частных инвестициях в публичное размещение акций, или PIPE, чтобы поддержать объединение Grab с компанией с пустыми чеками. BlackRock Inc также ведет переговоры об участии в PIPE, который может привлечь около 4 миллиардов долларов США, добавили они.

Согласно данным Bloomberg, сделка Grab при оценке более чем в 34 миллиарда долларов США может стать крупнейшим слиянием SPAC за всю историю и станет одним из первых «единорогов Юго-Восточной Азии», который выйдет на биржу через бланк. проверить компанию.

Диди и Граб намерены проверить аппетит инвесторов к капиталоемкому бизнесу по прокату автомобилей. Доля Uber, которая привлекла 8,1 миллиарда долларов в ходе IPO в 2019 году, резко упала в марте 2020 года, поскольку пандемия привела к блокировкам в крупных городах по всему миру. С тех пор акции выросли в четыре раза и даже достигли нового максимума в феврале этого года.

Подробная информация о списках Диди и Грэба может измениться по мере продолжения обсуждения, говорят люди. Представители Didi, Grab, Goldman Sachs и Morgan Stanley от комментариев отказались.

BLOOMBERG