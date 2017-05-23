Как взять кредит под залог недвижимости?

Врагу не пожелаешь оказаться в ситуации, когда срочно необходима большая сумма денег. Естественно, собственных накоплений не хватает. И даже если обойти всех знакомых, всё равно требуемую сумму собрать не удастся. На самом деле из ситуации можно выйти достаточно просто (если во владении имеется недвижимость).

На этом ресурсе Вы сможете более подробно узнать об основных технических нюансах получения кредита по залог недвижимости. Ниже будут указаны положения, способные существенным образом повлиять на отказ или корректировку условий получения займа.

Почему банк отказывается от принятия недвижимости в залог?

Заёмщик должен понимать, что банк рассматривает недвижимость, как деньги и только. Естественно, никто из банковских служащих не будет там проживать. Недвижимость – это гарантия того, что банк в любом случае получит свои деньги обратно.

Между тем, если недвижимость представляет собой полуразрушенный дом в деревне, находящейся на задворках области, естественно, банк от неё откажется. Ведь реализовать её будет очень трудно, фактически невозможно.

Помимо вышеозначенного следует понимать, что глупо опираться на среднерыночную стоимость недвижимости. Банк выдаст ровно столько денег, сколько укажет в своём отчёте банковский оценщик.

Естественно, он некоторым образом занизит стоимость (ибо банку нужна выгода). Но занижение должно быть чем-то обусловлено. К примеру, старая сантехника, в подъезде течёт крыша и т.д.

Риски, которые существуют для заёмщика

Стоит ли говорить о том, что потеря (банк забирает недвижимость себе в пользование) дома или квартиры осуществляется лишь в том случае, если заёмщик не может по каким-то причинам продолжать выплачивать средства банку.

Причины могут быть самыми различными:

проблемы со здоровьем;

потеря места работы;

возникновение дополнительного, более важного источника трат и т.д.

Каждый потенциальный заёмщик должен прекрасно отдавать себе отчёт, что принадлежащая ему недвижимость банку в принципе не нужна. Банку гораздо выгоднее, чтобы заёмщик выполнял регулярные выплаты, согласно договору.

Тогда не будет дополнительной необходимости в выполнении процедур по передаче недвижимости и т.д. Всё это бумажная волокита, с которой никто не хочет связываться.

Недвижимость в случае получения залогового кредита – это всего лишь гарантия банку в реальном получении чётко прописанной суммы средств.

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В видео демонстрируется процедура получения кредита под залог недвижимости: