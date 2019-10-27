он думал и был вознагражден идеей

Демонтаж зданий и сооружений в Москве

27 октября 2019

При разборе зданий разного типа требуется профессиональный инструмент, а еще – специальная техника. И это еще не факт, что работа будет сделана качественно. Не каждый человек знает, как правильно разобрать гараж, снести пристройку с дома не повредив при этом основную конструкцию или несущие стены.

Демонтаж зданий и сооружений

Но, главная опасность скрывается в самих работах – незнание многих нюансов может привести к травмам. Вызов профессионалов для проведения демонтажных работ будет лучшим решением, способным сэкономить финансы, нервы и время.

Демонтаж зданий и сооружений одна из востребованных услуг в сфере демонтажа. Большой опыт и своя спецтехника позволяет выполнить все работы в кротчайшие сроки и по приемлемой цене. Так же помогаем с оформлением документации по демонтажу и сносу.

Доверьтесь профессионалам

Как только появляется необходимость снести здание, начинается поиск подходящей компании. Здесь лучше смотреть на опыт, наличие техники, оказываемые услуги. Компания «ПРОФДЕМОНТАЖСТРОЙ» уже 18 лет занимается сносом и демонтажем конструкций разного плана.

У нас работают профессионалы, знающие свое дело «на зубок».

Что мы делаем:

  • Демонтируем старые фундаменты;
  • Сносим или проводим демонтаж (частично, полностью) промышленных зданий, торговых центров, супермаркетов, домов;
  • Демонтируем инженерные коммуникации (газовые, водяные, канализационные трубы, электросети, телефонные кабеля);
  • Разбираем пристройки, беседки, веранды, хозяйственные постройки;
  • Сносим и демонтируем частные дома;
  • Занимаемся разбором металлоконструкций и рекламных щитов;
  • Вывозим строительный мусор на специальные полигоны;
  • Разравниваем после работ участок;
  • Помогаем оформить документацию на проведение работ;
  • Выполняем кладочные работы;
  • Копаем котлованы.

Демонтаж зданий и сооружений

Чтобы оказывать такой широкий спектр услуг, необходимо иметь много разной техники. У нас есть свой автопарк, где к услугам заказчика – тяжелая спецтехника, грузовые автомобили.

Также, наши рабочие оснащены самым современным оборудованием и ручной техникой, что обеспечивает качественное и быстрое выполнение заказа любой сложности.

При выполнении работ, мы учитываем состояние объекта, ландшафт и другие особенности. Поэтому, каждый проект по-своему уникален. Наши рабочие никогда не срывают сроки, и следуют плану, после себя, оставляя чистый участок, готовый к новому строительству. Оплату берем только по окончанию работ.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про демонтаж зданий.



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