Современный бизнес отличается в первую очередь возможностью взаимодействия с огромным количеством потенциальных и актуальных клиентов. Каждый бизнесмен знает простые истины: «Хочешь зарабатывать много, продавай в 100 раз больше». Но как достичь подобных высот? Ведь отдел продаж начинает давать сбои уже при 50-70 продажах в сутки (актуально для большинства современных российских Интернет-магазинов). Достаточно несколько раз перепутать заказы, чтобы потерять репутацию и лояльность клиентов. Чтобы означенного не происходило настоятельно рекомендуется начать использовать автоматизацию бизнес-процессов.

На сайте neurocrm.ru Вы сможете найти профильные решения для вышеозначенной задачи. Речь идёт об использовании CRM. На территории всего СНГ практика использования подобных маркетинговых инструментов ещё слабо применима. Тем не менее, тот, кто уже использует CRM гарантированно выходит на лидирующие позиции рынка (автоматическая победа в конкуренции). CRM можно расшифровать, как «управление отношениями с клиентами». В это словосочетание помещается очень много чего.

Какие процессы могут быть автоматизированы при помощи CRM?

Сколько можно тыкаться в Excel, городить невероятные трёхэтажные формулы, содержать людей, которые сами не особенно понимают, что делают? CRM способно обеспечить максимально простой подход в достижении поставленных целей для предпринимателя любого уровня.

Ниже перечислены процессы, которые особенно часто автоматизируются при помощи CRM:

формирование (в том числе дополнение уже существующей) клиентской базы;

наличие ответственных менеджеров за конкретные группы клиентов;

выполнение звонков по всей клиентской базе;

осуществление переписки;

ведение заказов;

полное сопровождение клиентов и т.д.

Иными словами, практически любой процесс, который так или иначе описывает взаимодействие предпринимателя (магазина) с клиентом, может быть автоматизирован (частично или полностью) при помощи CRM.

Интеграция CRM в веб-сайт

Подобное техническое решение тоже достаточно распространено. Ведь сайт сегодня – один из главных маркетинговых инструментов. С его помощью удаётся выходить напрямую на клиента.

Встраивая CRM в сайт Вы обеспечиваете колоссальную экономию времени на обработке клиентских запросов. Количество ошибок сходит практически до нуля. Отметим, что CRM может быть, как серверной (устанавливается на собственном сервере предпринимателя), так и облачной.

Настоятельно рекомендуется выбирать наиболее надёжную версию.

Смотрите также: Узнайте о том, что такое клиентоориентированность. Знаете ли Вы, чем занимается рекламное агентство сегодня — http://www.propr.me/chem-zanimaetsya-reklamnoe-agentstvo/

В видео доходчиво объясняется принцип работы CRM на практике: