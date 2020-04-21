Всегда приятно находиться в помещении, которое отличается чистотой и порядком. Но современные люди настолько увлечены зарабатываем средств на жизнь, что иногда даже элементарные манипуляции по наведению порядка выполнить не хватает времени и сил.

На помощь могут прийти специально предназначенные компании, которые оказывают клининговые услуги. Это понятие начали использовать в странах СНГ относительно недавно. Качественный клининг Днепр по доступным ценам предлагает компания clean.dp.ua.

Клининговые компании направлены на то, чтобы их персонал занимался наведением чистоты как после проведения ремонтных манипуляций, так и текущими, а также генеральными уборками.

Многие считают, что профессиональный клининг является поверхностной уборкой. Но такое мнение ошибочное. Специалисты такой отрасли обязаны чистить ковровые покрытия и следить за мебелью, выносить мусор и мыть окна, а также выполнять все необходимые подобные процедуры.

Наиболее часто услугами клининга пользуются в офисных помещениях. Но есть и те люди, которые вызывают специалистов этой отрасли и на дом.

Что входит в клининговые услуги

Стоит отметить, что клининговыми услугами клиент может воспользоваться как для единоразовой уборки жилого пространства, так и для периодической.

Как правило, уборка жилого пространства подразумевает под собой проведение манипуляций по устранению пыли, мытьё оконных и дверных конструкций, напольного покрытия и поверхностей стен, потолков.

Также потребуется мытьё санузла и ванной комнаты, душевой кабины, очистка предметов мебели и зеркал, стёкол и ковровых покрытий, осветительных приборов и вынос мусора.

На уборку коттеджа, расположенного за городом, времени потребуется значительно больше. Конечно же, можно ежедневно платить домработнице. Но услуги клининговой фирмы обойдутся в разы дешевле.

А вот наводить порядок в торговых и в офисных помещениях может как специально нанятый для этого персонал, так и сотрудники клининговых компаний.

В обязанности специалистов будут входить вынос мусора и уборка помещений технического предназначения, уход за предметами интерьера и осветительными приспособлениями, очищение всех поверхностей со стёклами и с зеркалами, уход за оборудованием оргтехники и полировка поверхностей, очистка дверных полотен и перегородок.

Для проведения всех этих манипуляций специалисты применяют современное специально предназначенное оборудование и средства бытовой химии.