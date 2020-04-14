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Что входит в СЕО продвижение сайта

14 апреля 2020

SEO-продвижение — это комплекс мероприятий, помогающий другим пользователям найти ваш сайт или страницу в любых поисковых системах. Основная цель SEO — добиться доверия поисковиков к своему сайту. Эффективные мероприятия SEO даёт возможность привлечения на сайт лояльных клиентов, и выдвигает сайт на лучшие позиции в различных поисковых системах. Продвижение сайта качественно выполнят специалисты веб-студии REALsite в Харькове. Опыт работы более семи лет.

Как работают комплексные меры по SEO-продвижению

Поисковые системы, все без исключения, стремятся постоянно к улучшению качества выдачи. Для этого необходимо комплексное продвижение интернет ресурсов. В комплексные мероприятия, входят:

  • Правильное отображение контента на разных устройствах;
  • Использование естественных ссылок;
  • Постоянная работа над удобством функций использования ресурса.
  • Работа по улучшению технической стороной контента;
  • Работы разделены на два вида:
  • Работы, направленные усовершенствование внутренней оптимизации;
  • Комплекс мер направленных на улучшение параметров внешней оптимизации.

Выполнение работ по внутренней оптимизации сайта

Эффективные действия, предпринятые по усовершенствованию внутренней оптимизации, значительно улучшают сайт, а также значительно, повышают его позиции, во всех поисковых системах. Работы по этому направлению делятся, на:

  • Разработку грамотного семантического ядра. Имеется ввиду выбор ключевых слов, на основании которых планируется SEO продвижение сайта;
  • Улучшение всех внутренних структур сайта;
  • Устранение основных технических ошибок таких, как: битые ссылки, появление дублей некоторых страниц, медленная загрузка сайта;
  • Улучшение удобств для всех пользователей;
  • Повышение релевантности всех страниц сайта;
  • Оптимизация изображений, размещённых на сайте;
  • Улучшение внутренней перелицовки.

Внутренняя оптимизация страниц и сайта, в целом, является трудоёмким процессом, над которым нужно трудиться постоянно. От эффективной внутренней оптимизации, значительно зависит успех всего проекта.

Внешняя оптимизация

Этот термин предусматривает увеличение ссылочной массы, то есть задействование ссылок, полученных с посторонних ресурсов.

Поисковые системы постоянно борются со ссылками, поэтому необходимо найти хороший сайт и использовать его в качестве донора ссылок. Лучше всего использовать ссылки с различных трастовых площадок, разной тематики, отличающихся небольшим количеством спама.

Методы получения ссылок не должны противоречить правилам.



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