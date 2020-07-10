Пароочистители Karcher — что можно чистить и как ими пользоваться

Любое бытовое помещение нуждается в регулярной и эффективной очистке. Происхождение загрязнений может быть самым различным. Рынок предлагает широкий ассортимент бытовой химии. Однако, во-первых, цена её нередко заставляет задуматься об адекватности производителя. Во-вторых, сегодня наблюдается тренд от использования бытовой химии. Это минимизирует риски возникновения спонтанных аллергических реакций. Тем не менее, эффективная чистка необходима.

Оптимальным вариантом станет пароочиститель от Karcher. На сайте https://www.kaercher.com/ua/pokupka-i-servis/servis-karcher/arenda-tekhniki-kerkher/arenda-paroochistitelei.html можно оформить арендное пользование данного оборудования, чтобы на собственном опыте убедиться в его эффективности. Ниже будут даны рекомендации в отношении очистки различных поверхностей.

Температура пара превышает 100 градусов по Цельсию

Именно эта особенность паровой чистки и позволяет в прямом смысле растворять практический любой загрязнитель. Но преимущество в некоторой мере является и недостатком.

Высокие температуры не позволяют применять пароочиститель в отношении, например, пластиковых изделий.

Технические особенности пароочистителя Karcher:

мобильный;

прост в эксплуатации;

потребляет минимальное количество электроэнергии;

способен из 1 л. воды произвести 1400 литров пара.

На рукоятке устройства присутствует регулятор температуры пара и его интенсивности подачи. Благодаря точной настройке проще адаптировать пароочиститель для конкретного типа уборки.

Рекомендации по очистке конкретных поверхностей

Пароочиститель идеально подходит для чистки плиточного пола. Для этого используйте специальную насадку для пола. Обязательно покройте её салфеткой, которая идёт в комплекте поставки.

Чтобы эффективно очищать швы между плитками, двигайте насадкой не только вертикально или горизонтально, но и по диагонали.

Означенное оборудование вполне можно использовать и для чистки паркета. Потребуется лишь обеспечить 4 слоя салфетки на насадке пароочистителя. Это позволит снизить температуру при контакте.

Кроме того, не рекомендуется длительное время удерживать насадку оборудования на одном и том же месте. Это приведёт к чрезмерному выделению влаги.

Подобным образом легко удастся очистить и ванную комнату. А именно – известковые отложения. Если эффективность чистки минимальна, предварительно размягчите отложения при помощи укуса.

В видео показан процесс уборки с использованием пароочистителя Karcher: