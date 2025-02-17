Любая компания, пользующаяся различными средствами общения с клиентами, неизбежно сталкивается с потребностью внедрения CRM-системы. Система управления взаимоотношениями способствует оптимизации внутренних процессов, созданию и реализации рекламных акций, увеличению объемов продаж, анализу текущих результатов и эффективному планированию будущей работы.

Одной из часто используемых систем является Битрикс24. По выгодной цене битрикс24 облако купить можно на сайте компании ox8.ru.

Что это

Битрикс24 представляет собой облачную или коробочную CRM-систему, разработанную с целью значительной оптимизации процессов внутри компании.

Эта система создает единую платформу, где осуществляется документооборот, что позволяет избегать потери документов и обеспечивает к ним доступ в любое время. Кроме того, сервис предоставляет возможности для планирования работы, разбивая ее на этапы и позволяя устанавливать конкретные задачи, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Эти задачи можно корректировать и оценивать по мере выполнения, что делает процесс более управляемым и прозрачным.

Битрикс24 – это набор инструменты для автоматизации бизнес-процессов.

У него имеются функции CRM, видеозвонков, онлайн-документов, телефонии, задач и проектов, конструктора веб-сайтов и другие. Все эти инструменты формируют единую систему управления для организации.

Облачная версия

Облачная версия размещена на серверах 1С-Битрикс. Обработка данных проходит непосредственно на стороне сервиса, что исключает необходимость в создании собственной сетевой инфраструктуры и дорогостоящих компьютерах.

Площадка гарантирует высокую производительность, защиту персональных данных и их сохранность. Подходит для организаций с численностью сотрудников до 100 человек, универсальна для всех пользователей.

Функциональность зависит от выбранного тарифного плана, есть бесплатный вариант.

Преимущества

Какие преимущества предоставляет Битрикс24:

Сокращение затрат. Оптимизация позволяет устранить ненужные функции.

Уменьшение количества промежуточных подразделений приводит к снижению расходов;

Ускорение процессов. Благодаря системе быстро осуществляется доступ к данным о товарах, продажах и клиентах.

Подготовка и получение документов происходит быстро, так как площадка автоматически распределяет задачи и проекты;

Мониторинг. Можно отслеживать информацию о продажах и производственных этапах, что позволяет проанализировать финансовые показатели компании.

Сегодня Битрикск24 можно встретить практически в каждой компании.

Это объясняется многочисленными возможностями платформы, даже если речь идет про областную версию.