Что входит в бухгалтерские услуги?

Любая предпринимательская активность находится под неусыпным контролем со стороны государства. Нарушения налогового законодательства могут стать основанием в том числе для уголовной ответственности. Действительно, законодательная база налоговых органов регулярно меняется. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Квалифицированное бухгалтерское сопровождение бизнеса автоматически снизит вероятность наложения штрафных санкций с проверяющих инстанций до нуля.

Информация касается не только среднего бизнеса. Бухгалтерский аутсорс востребован в том числе для индивидуальных предпринимателей. Руководство предприятий предпочитает делегировать профессионалам не только налоговый, но и бухгалтерский учёт.

Бухучёт: предлагаемый комплекс услуг

Квалифицированные бухгалтера способны взять на себя оформление кассовых и банковских операций:

операции со счетами (открытие/закрытие);

платёжные поручения;

кассовая книга;

обработка первичных документов (кассовые ордера);

распоряжения для оплаты платёжных поручений в электронном виде и т.д.

В бухучёт также входят операции, связанные с расчётом заработных плат всем работникам штата:

взаиморасчёты;

налоги и страховые взносы;

взаимодействие с банком для открытия зарплатного проекта и т.д.

Заказчик бухгалтерского сопровождения самостоятельно выбирает необходимый объём сопроводительных услуг. Нередко бухучёт ведётся собственными силами, а налоги делегируются профессионалам.

Налоговая отчётность: оптимизация и гарантии корректности

Профессиональное ведение налогового учёта предполагает: создание регистров учёта налогов в том числе на бумаге; расчёт налоговых отчислений, необходимых к своевременной уплате; сверка расчётов с налоговиками; составление всего комплекса налоговой отчётности (документы) за отчётный период; взаимодействие с представителями регионального филиала ФНС.

К профессионалам обращаются и в случае, когда налоговая отчётность уже имеет нарушения (были даны прямые распоряжения от контролирующих инстанций по ликвидации неточностей, нестыковок).

Востребованы услуги бухгалтерского аутсорса в сфере консалтинга – речь идёт о консультативной поддержке в конкретном направлении, избираемом заказчиком.

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В видео профессиональный бухгалтер расскажет о полном спектре услуг, доступных для бизнеса: