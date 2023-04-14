Что входит в бухгалтерские услуги?

Любая предпринимательская активность находится под неусыпным контролем со стороны государства. Нарушения налогового законодательства могут стать основанием в том числе для уголовной ответственности. Действительно, законодательная база налоговых органов регулярно меняется. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Квалифицированное бухгалтерское сопровождение бизнеса автоматически снизит вероятность наложения штрафных санкций с проверяющих инстанций до нуля.
Информация касается не только среднего бизнеса. Бухгалтерский аутсорс востребован в том числе для индивидуальных предпринимателей. Руководство предприятий предпочитает делегировать профессионалам не только налоговый, но и бухгалтерский учёт.
Бухучёт: предлагаемый комплекс услуг
Квалифицированные бухгалтера способны взять на себя оформление кассовых и банковских операций:
- операции со счетами (открытие/закрытие);
- платёжные поручения;
- кассовая книга;
- обработка первичных документов (кассовые ордера);
- распоряжения для оплаты платёжных поручений в электронном виде и т.д.
В бухучёт также входят операции, связанные с расчётом заработных плат всем работникам штата:
- взаиморасчёты;
- налоги и страховые взносы;
- взаимодействие с банком для открытия зарплатного проекта и т.д.
Заказчик бухгалтерского сопровождения самостоятельно выбирает необходимый объём сопроводительных услуг. Нередко бухучёт ведётся собственными силами, а налоги делегируются профессионалам.
Налоговая отчётность: оптимизация и гарантии корректности
Профессиональное ведение налогового учёта предполагает: создание регистров учёта налогов в том числе на бумаге; расчёт налоговых отчислений, необходимых к своевременной уплате; сверка расчётов с налоговиками; составление всего комплекса налоговой отчётности (документы) за отчётный период; взаимодействие с представителями регионального филиала ФНС.
К профессионалам обращаются и в случае, когда налоговая отчётность уже имеет нарушения (были даны прямые распоряжения от контролирующих инстанций по ликвидации неточностей, нестыковок).
Востребованы услуги бухгалтерского аутсорса в сфере консалтинга – речь идёт о консультативной поддержке в конкретном направлении, избираемом заказчиком.
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- Описание функциональных возможностей 1С: Бухгалтерия — http://www.propr.me/opisanie-i-vozmozhnosti-programmy-1s-buxgalteriya/
В видео профессиональный бухгалтер расскажет о полном спектре услуг, доступных для бизнеса: