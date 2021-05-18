Как легально ликвидировать бизнес?

Как ликвидировать ООО? Такой вопрос актуален в ситуациях, когда пришлось столкнуться с абсолютной бесперспективностью и убыточностью бизнеса.
Важно правильно провести процедуру ликвидации.
Что для этого нужно? Сразу определить, какой способ для вас подходит:
- Добровольный. Зависит от решения учредителей; необходим, если истекает период легальной деятельности или организация проходит через банкротство.
- Принудительный. Зависит от судебного решения. Актуален при наличии недочетов в документах, незаконных действий и пр.
Легальная ликвидация бизнеса
Услуга ликвидации ООО, которую предоставляют многие юридические организации, позволяет легально прекратить предпринимательскую деятельность.
Важно, чтобы бизнес убрали из ЕГРЮЛ, что позволит исключить предъявление любых претензий.
Если у вас отсутствовали крупные обороты и честно велась бухгалтерия, то процедура ликвидации будет упрощена.
Как правило, она включает следующие этапы:
- Проводится собрание учредителей, на котором принимается решение – прекратить ведение бизнеса.
- Уведомление передается в налоговую инспекцию.
- Новости о решении (для кредиторов) публикуются в «Вестнике государственной регистрации».
- Проводится инвентаризация имущества, сверяются акты, оцениваются долги, планируются расчеты с кредиторами, организуются необходимые увольнения и пр.
- Составляется баланс.
- Осуществляются расчеты с учредителями, закрываются существующие счета.
Кроме этого, необходимо подготовить ряд документов: соответствующее заявление, финишный вариант бухгалтерского баланса, протокол от учредителей и квитанцию/оплату государственной пошлины.
Ликвидация ООО: услуга опытных юристов
Если вы не планируете попадание в неприятные ситуации, передавайте данную услугу на аутсорсинг. В результате вы получите:
- Консультацию относительно того, как легально прекратить предпринимательскую деятельность.
- При необходимости решение вопросов реорганизации (если индивидуально потребует клиент).
- Проведение процедуры банкротства и пр.
Да, понятное дело, что ликвидация ООО – это достаточно непростой процесс.
Особенно, если предстоит налоговая проверка. Придется тщательно подготовиться, прочитать основные статьи в законодательстве.
Чтобы избавить себя от изучения данного процесса, не стоит тратить силы на его изучение. Опытные юристы гарантируют получение необходимого результата и абсолютную согласованность сотрудничества.