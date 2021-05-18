Как легально ликвидировать бизнес?
идеи в лицах

Как легально ликвидировать бизнес?

18 мая 2021

Как ликвидировать ООО? Такой вопрос актуален в ситуациях, когда пришлось столкнуться с абсолютной бесперспективностью и убыточностью бизнеса.

Важно правильно провести процедуру ликвидации.

Что для этого нужно? Сразу определить, какой способ для вас подходит:

  • Добровольный. Зависит от решения учредителей; необходим, если истекает период легальной деятельности или организация проходит через банкротство.
  • Принудительный. Зависит от судебного решения. Актуален при наличии недочетов в документах, незаконных действий и пр.

Легальная ликвидация бизнеса

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Услуга ликвидации ООО, которую предоставляют многие юридические организации, позволяет легально прекратить предпринимательскую деятельность.

Важно, чтобы бизнес убрали из ЕГРЮЛ, что позволит исключить предъявление любых претензий.

Если у вас отсутствовали крупные обороты и честно велась бухгалтерия, то процедура ликвидации будет упрощена.

Как правило, она включает следующие этапы:

  • Проводится собрание учредителей, на котором принимается решение – прекратить ведение бизнеса.
  • Уведомление передается в налоговую инспекцию.
  • Новости о решении (для кредиторов) публикуются в «Вестнике государственной регистрации».
  • Проводится инвентаризация имущества, сверяются акты, оцениваются долги, планируются расчеты с кредиторами, организуются необходимые увольнения и пр.
  • Составляется баланс.
  • Осуществляются расчеты с учредителями, закрываются существующие счета.

Кроме этого, необходимо подготовить ряд документов: соответствующее заявление, финишный вариант бухгалтерского баланса, протокол от учредителей и квитанцию/оплату государственной пошлины.

Ликвидация ООО: услуга опытных юристов

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Если вы не планируете попадание в неприятные ситуации, передавайте данную услугу на аутсорсинг. В результате вы получите:

  • Консультацию относительно того, как легально прекратить предпринимательскую деятельность.
  • При необходимости решение вопросов реорганизации (если индивидуально потребует клиент).
  • Проведение процедуры банкротства и пр.

Да, понятное дело, что ликвидация ООО – это достаточно непростой процесс.

Особенно, если предстоит налоговая проверка. Придется тщательно подготовиться, прочитать основные статьи в законодательстве.

Чтобы избавить себя от изучения данного процесса, не стоит тратить силы на его изучение. Опытные юристы гарантируют получение необходимого результата и абсолютную согласованность сотрудничества.



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