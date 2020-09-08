Как будет проходить распродажа 11.11 (11 ноября) на Алиэкспресс в 2020 году

На одной из самых популярных торговых онлайн-площадок мира Алиэкспресс грядет масштабная распродажа. Ее планируется провести 11.11.2020 года. И уже сейчас настоятельно рекомендуется к ней подготовиться, чтобы сделать полезные, обдуманные покупки с максимальной выгодой.

Зачем готовиться к распродаже

Несмотря на то, что это онлайн-площадка и драться в реале ни с кем за тот или иной товар не нужно будет, все равно, всё качественное, интересное и выгодное быстро растащат. Чтобы успеть, при этом, не спеша трезво оценивать товар и то, насколько он нужен или нет, необходимо заранее подготовиться.

Следует узнать, как именно будет проводиться распродажа, какие условия. Будет не лишним научиться определять, какие скидки действительно настоящие и выгодные, а какие – липовые.

Это уникальная возможность приобрести дорогие товары со скидкой до -70%. А если речь идет о, и без того, дешевых товарах, то их можно будет приобрести почти даром. Этим и обусловлен такой ажиотаж перед предстоящей распродажей.

Как будет проведена распродажа на Алиэкспресс 11.11.2020

Распродажа 11.11 будет включать в себя 2 этапа. Первый этап – подготовительный. В этот период, перед тем, как начнут действовать основные скидки, пользователи могут через сайт или официальное приложение авторизироваться и добавлять себе в корзины товар.

Это необязательно, но лучше добавить товар заранее, внимательно изучить каталоги, прочитать характеристики, чтобы потом не хватать подряд все, что попадется только потому, что это дешево. Покупки, даже если они с очень большой скидкой, должны быть осознанными, полезными и нужными.

Второй этап подразумевает саму распродажу и начало действия грандиозных скидок. Здесь уже начинается нешуточная битва. И важно, чтобы нужный товар был в Корзине заранее. В противном случае есть риск упустить что-то, т. к. товар закончится.

К чему следует быть готовым

Опыт проведения таких масштабных распродаж на Алиэкспресс показывает, что далеко не у всех всё проходит гладко. Многие добавляют товар в Корзину, оплачивают его, но так его в итоге и не получают. Причина в том, что он закончился.

В этом случае, даже если деньги списались, необходимо будет связаться с продавцом, службой поддержки, чтобы получить назад свои деньги. Такое не часто происходит, но бывает.

Поэтому ничего страшного в этом нет. Средства будут стопроцентно возвращены, если продавец не может выполнить свои обязательства из-за того, что у него закончился товар.